В США самолёт рухнул на поле для гольфа
Пилот пострадал при крушении самолёта на поле для гольфа в США
В США легкомоторный самолёт потерпел крушение и рухнул на на территории гольф-клуба. Пилот отделался испугом и лёгким порезом на руке. Видео крайне жёсткой посадки публикует SHOT.
Жесткая посадка самолёта на поле для гольфа. Видео © АВС10
Отказ двигателя у самолёта Piper PA28 произошёл на высоте 120 метров, пилот решил совершить экстренную посадку. В момент аварии он летел над полем для гольфа Haggin Oaks в калифорнийском Сакраменто. Воздушное судно проскользило по нему почти 60 метров, а после врезалось в стену магазина спорттоваров. Его сотрудник немедленно вытащил лётчика из кабины и оказал первичную помощь. Мужчине повезло отделаться множественными синяками и порезом руки, его доставили в больницу.
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