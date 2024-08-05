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5 августа, 05:21

В США самолёт рухнул на поле для гольфа

Пилот пострадал при крушении самолёта на поле для гольфа в США

В США легкомоторный самолёт потерпел крушение и рухнул на на территории гольф-клуба. Пилот отделался испугом и лёгким порезом на руке. Видео крайне жёсткой посадки публикует SHOT.

Жесткая посадка самолёта на поле для гольфа. Видео © АВС10

Отказ двигателя у самолёта Piper PA28 произошёл на высоте 120 метров, пилот решил совершить экстренную посадку. В момент аварии он летел над полем для гольфа Haggin Oaks в калифорнийском Сакраменто. Воздушное судно проскользило по нему почти 60 метров, а после врезалось в стену магазина спорттоваров. Его сотрудник немедленно вытащил лётчика из кабины и оказал первичную помощь. Мужчине повезло отделаться множественными синяками и порезом руки, его доставили в больницу.

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Ранее Life.ru рассказывал, что трое россиян получили травмы при падении в Турции пожарного вертолёта Ми-8. Крушение случилось по неизвестной причине в водохранилище Гёкдере.

Обложка ©

АВС10

Николай Рюмин
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