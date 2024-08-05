В США самолёт рухнул на поле для гольфа

В США легкомоторный самолёт потерпел крушение и рухнул на на территории гольф-клуба. Пилот отделался испугом и лёгким порезом на руке. Видео крайне жёсткой посадки публикует SHOT.

Отказ двигателя у самолёта Piper PA28 произошёл на высоте 120 метров, пилот решил совершить экстренную посадку. В момент аварии он летел над полем для гольфа Haggin Oaks в калифорнийском Сакраменто. Воздушное судно проскользило по нему почти 60 метров, а после врезалось в стену магазина спорттоваров. Его сотрудник немедленно вытащил лётчика из кабины и оказал первичную помощь. Мужчине повезло отделаться множественными синяками и порезом руки, его доставили в больницу.