При крушении пожарного вертолёта в Турции пострадали трое россиян
Воздушный снимок места крушения пожарного вертолёта в Турции. Обложка © Anadolu Ajansi
Трое россиян получили травмы при падении в Турции пожарного вертолёта Ми-8. Об этом сообщило Генеральное управление лесного хозяйства страны.
"В 16:20 арендованный нашим управлением для тушения лесных пожаров вертолёт Ми-8 во время набора воды потерпел крушение и рухнул в водохранилище Гёкдере по неизвестной причине. Пятеро членов экипажа, из них трое россиян, спаслись, они ранены", — сказано в сообщении ведомства в соцсети Х.
Напомним, спасатели тушили пожар в уезде Козан провинции Аданы, сообщил губернатор Явуз Кёшгер. По его словам, винтокрылое судно врезалось в плотину при заборе воды. Члены экипажа смогли выбраться и самостоятельно доплыть до берега.