Задержан сенатор Савельев
Олимпиада в Париже
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 августа, 00:06

При крушении пожарного вертолёта в Турции пострадали трое россиян

Воздушный снимок места крушения пожарного вертолёта в Турции. Обложка © Anadolu Ajansi

Воздушный снимок места крушения пожарного вертолёта в Турции. Обложка © Anadolu Ajansi

Трое россиян получили травмы при падении в Турции пожарного вертолёта Ми-8. Об этом сообщило Генеральное управление лесного хозяйства страны.

"В 16:20 арендованный нашим управлением для тушения лесных пожаров вертолёт Ми-8 во время набора воды потерпел крушение и рухнул в водохранилище Гёкдере по неизвестной причине. Пятеро членов экипажа, из них трое россиян, спаслись, они ранены", — сказано в сообщении ведомства в соцсети Х.

Напомним, спасатели тушили пожар в уезде Козан провинции Аданы, сообщил губернатор Явуз Кёшгер. По его словам, винтокрылое судно врезалось в плотину при заборе воды. Члены экипажа смогли выбраться и самостоятельно доплыть до берега.

Власти раскрыли место крушения вертолёта Ми-28 в Калужской области
Власти раскрыли место крушения вертолёта Ми-28 в Калужской области
Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Турция
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров