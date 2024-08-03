При крушении пожарного вертолёта в Турции пострадали трое россиян

Трое россиян получили травмы при падении в Турции пожарного вертолёта Ми-8. Об этом сообщило Генеральное управление лесного хозяйства страны.

"В 16:20 арендованный нашим управлением для тушения лесных пожаров вертолёт Ми-8 во время набора воды потерпел крушение и рухнул в водохранилище Гёкдере по неизвестной причине. Пятеро членов экипажа, из них трое россиян, спаслись, они ранены", — сказано в сообщении ведомства в соцсети Х.