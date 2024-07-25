Власти раскрыли место крушения вертолёта Ми-28 в Калужской области
Потерпевший крушение в Калужской области Ми-28 рухнул в лесном массиве
Вертолёт Ми-28. Обложка © Unsplash / Alexey Fedenkov
Вертолёт Ми-28, потерпевший крушение в Калужской области, упал в лесном массиве. Об этом журналистам рассказал глава Жиздринского района Александр Барыбин. По его словам, на данный момент конкретной информации об инциденте нет.
"Службы только выехали, пробуют туда добраться. Это лесной массив. Кленки — там такая деревушка есть", — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, военный Ми-28 потерпел крушение в Калужской области. На место происшествия выехали спасатели и комиссия Воздушно-космических сил России. Минобороны сообщило о гибели экипажа. Полёт был плановым. Причиной трагедии, предварительно, стала техническая неисправность.