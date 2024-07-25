Экипаж погиб: Минобороны раскрыло подробности крушения Ми-28 в Калужской области
МО РФ: Ми-28 потерпел крушение под Калугой в ходе планового полёта, экипаж погиб
Вертолёт Ми-28. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind
Вертолёт Ми-28 потерпел крушение в ходе выполнения планового полёта. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, экипаж воздушного судна погиб.
"В Калужской области при выполнении планового полёта потерпел крушение вертолёт Ми-28. Вертолёт упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб", — рассказали в оборонном ведомстве.
Предварительной причиной авиакатастрофы названа техническая неисправность.
О крушении вертолёта Ми-28 в Жиздринском районе Калужской области ранее сообщил губернатор региона Владислав Шапша. На месте происшествия работают спасатели, а также комиссия ВКС России.