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25 июля, 04:49

Экипаж погиб: Минобороны раскрыло подробности крушения Ми-28 в Калужской области

МО РФ: Ми-28 потерпел крушение под Калугой в ходе планового полёта, экипаж погиб

Вертолёт Ми-28. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Вертолёт Ми-28. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Вертолёт Ми-28 потерпел крушение в ходе выполнения планового полёта. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, экипаж воздушного судна погиб.

"В Калужской области при выполнении планового полёта потерпел крушение вертолёт Ми-28. Вертолёт упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб", — рассказали в оборонном ведомстве.

Предварительной причиной авиакатастрофы названа техническая неисправность.

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О крушении вертолёта Ми-28 в Жиздринском районе Калужской области ранее сообщил губернатор региона Владислав Шапша. На месте происшествия работают спасатели, а также комиссия ВКС России.

Оксана Попова
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