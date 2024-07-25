Экипаж погиб: Минобороны раскрыло подробности крушения Ми-28 в Калужской области

Вертолёт Ми-28 потерпел крушение в ходе выполнения планового полёта. Как сообщили в Министерстве обороны РФ, экипаж воздушного судна погиб.

"В Калужской области при выполнении планового полёта потерпел крушение вертолёт Ми-28. Вертолёт упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб", — рассказали в оборонном ведомстве.

Предварительной причиной авиакатастрофы названа техническая неисправность.