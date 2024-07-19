В Армении два человека погибли при крушении самолёта Ан-2
МВД Армении: Самолёт Ан-2 разбился недалеко от Еревана, два человека погибли
В районе армянского города Егвард, который расположен недалеко от Еревана, потерпел крушение самолёт Ан-2. Авиакатастрофа случилась утром 19 июля, есть погибшие, сообщили в пресс-службе МВД республики.
"Вблизи города Егвард, в районе местности под названием Лчер, разбился самолёт... Установлено, что по предварительным данным разбился самолёт Ан-2, два человека погибли", — уточнили в ведомстве.
Предварительно, упавший самолёт был учебно-тренировочным и состоял на балансе Минобороны страны.
Напомним, что 12 июля у подмосковной деревни Апраксино потерпел крушение самолёт Sukhoi Superjet 100. Все трое членов экипажа погибли в катастрофе. Среди возможных причин аварии выделялись некачественная сборка, отказ двигателей из-за попадания птиц и ошибка ремонтников. Ранее специалисты приступили к расшифровке чёрных ящиков с борта воздушного судна.
ТАСС / Владимир Смирнов