В Армении два человека погибли при крушении самолёта Ан-2

В районе армянского города Егвард, который расположен недалеко от Еревана, потерпел крушение самолёт Ан-2. Авиакатастрофа случилась утром 19 июля, есть погибшие, сообщили в пресс-службе МВД республики.

"Вблизи города Егвард, в районе местности под названием Лчер, разбился самолёт... Установлено, что по предварительным данным разбился самолёт Ан-2, два человека погибли", — уточнили в ведомстве.