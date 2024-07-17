Расшифровка чёрных ящиков вывела в приоритет "человеческую" причину крушения SSJ 100
Источник: Оба двигателя SSJ работали штатно в момент крушения в Подмосковье
Место крушения самолёта Sukhoi Superjet 100 крушение в Подмосковье. Обложка © ТАСС / Рюмин Александр
Оба двигателя Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Подмосковье, до последнего работали исправно. О предварительных выводах в ходе расшифровки чёрных ящиков пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к "Ростеху". По его словам, сейчас все обстоятельства указывают на человеческий фактор как на причину аварии.
"Картина происшествия уже во многом ясна. Распространённая ранее информация об отказе силовых установок воздушного судна не соответствует действительности. Обе установки до последнего работали штатно. На текущий момент обстоятельства указывают на человеческий фактор — есть вопросы к тому, кто и как осуществлял техническое обслуживание самолёта перед последним вылетом", — рассказал агентству инсайдер.
Напомним, что 12 июля у подмосковной деревни Апраксино потерпел крушение Sukhoi Superjet 100. Все трое членов экипажа погибли в катастрофе. Среди возможных причин аварии выделялись некачественная сборка, отказ двигателей из-за попадания птиц и ошибка ремонтников. Ранее специалисты приступили к расшифровке чёрных ящиков с борта судна.