Расшифровка чёрных ящиков вывела в приоритет "человеческую" причину крушения SSJ 100

Оба двигателя Sukhoi Superjet 100, потерпевшего крушение в Подмосковье, до последнего работали исправно. О предварительных выводах в ходе расшифровки чёрных ящиков пишет ТАСС со ссылкой на источник, близкий к "Ростеху". По его словам, сейчас все обстоятельства указывают на человеческий фактор как на причину аварии.