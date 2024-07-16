Комиссия определила приоритетную версию крушения SSJ 100 в Подмосковье

Специалисты определили приоритетную версию авиаинцидента с Sukhoi Superjet 100, который разбился в подмосковной Коломне на прошлой неделе. Об этом этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. Предварительно, это не связано с работой двигателей.