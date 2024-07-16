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16 июля, 18:38
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Комиссия определила приоритетную версию крушения SSJ 100 в Подмосковье

Специалисты определили приоритетную версию авиаинцидента с Sukhoi Superjet 100, который разбился в подмосковной Коломне на прошлой неделе. Об этом этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. Предварительно, это не связано с работой двигателей.

"Определена наиболее приоритетная версия крушения. Дальше она будет отрабатываться путем исключения других возможных версий", — сказал собеседник агентства.

"Взрыв как огненный гриб!": Очевидцы рассказали о первых минутах крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье
"Взрыв как огненный гриб!": Очевидцы рассказали о первых минутах крушения Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Как уже сообщал Life.ru, всё произошло 12 июля у подмосковной деревни Апраксино. Потерпел крушение Sukhoi Superjet 100, на борту которого в этот момент находилось три члена экипажа — все погибли. Рассматривались несколько версий катастрофы: причиной трагедии могла стать некачественная сборка, попадание птиц в двигатели воздушного судна или ошибка ремонтников. Накануне началась расшифровка чёрных ящиков.

Обложка ©

Александр Рюмин/ТАСС

Николь Вербер
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