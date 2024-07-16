Комиссия определила приоритетную версию крушения SSJ 100 в Подмосковье
Специалисты определили приоритетную версию авиаинцидента с Sukhoi Superjet 100, который разбился в подмосковной Коломне на прошлой неделе. Об этом этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в авиационных службах. Предварительно, это не связано с работой двигателей.
"Определена наиболее приоритетная версия крушения. Дальше она будет отрабатываться путем исключения других возможных версий", — сказал собеседник агентства.
Как уже сообщал Life.ru, всё произошло 12 июля у подмосковной деревни Апраксино. Потерпел крушение Sukhoi Superjet 100, на борту которого в этот момент находилось три члена экипажа — все погибли. Рассматривались несколько версий катастрофы: причиной трагедии могла стать некачественная сборка, попадание птиц в двигатели воздушного судна или ошибка ремонтников. Накануне началась расшифровка чёрных ящиков.
Александр Рюмин/ТАСС