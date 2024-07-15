Началась расшифровка чёрных ящиков разбившегося в Подмосковье Superjet 100
Бортовые регистраторы параметрической и аудио информации с борта разбившегося Superjet 100. Фото © МАК
Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начали расшифровку чёрных ящиков с места крушения самолёта Superjet 100 под Коломной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение из авиационных кругов.
"Работа с записью с бортовых самописцев Superjet 100 началась в спецлаборатории", — сообщил собеседник агенства.
С его слов, продолжительность записанной информации составляет около четырёх минут. Чтобы расшифровать её, может потребоваться несколько часов.
Напомним, что 12 июля в районе подмосковной деревни Апраксино потерпел крушение Sukhoi Superjet 100. На борту находилось три члена экипажа, из которых никто не выжил. Причиной трагедии могла стать некачественная сборка или попадание птиц в двигатели воздушного судна.