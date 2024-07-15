Началась расшифровка чёрных ящиков разбившегося в Подмосковье Superjet 100

Эксперты Межгосударственного авиационного комитета (МАК) начали расшифровку чёрных ящиков с места крушения самолёта Superjet 100 под Коломной. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение из авиационных кругов.

"Работа с записью с бортовых самописцев Superjet 100 началась в спецлаборатории", — сообщил собеседник агенства.