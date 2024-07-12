Некачественную сборку назвали ещё одной возможной причиной крушения SSJ 100 в Подмосковье

Некачественная сборка во время ремонта могла стать одной из причин крушения в Московской области самолёта Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Обстановка у леса под Коломной, где упал самолёт SSJ 100. Видео © Telegram / Mash

По сведениям телеграм-канала, из-за этого во время набора высоты летательный аппарат мог разогнаться до вертикальных 40 м/c при норме в 12–15, что, в свою очередь, послужило причиной возможной потери сознания членами экипажа при перегрузке, а также привело к отказу обоих двигателей. В посте также говорится, что подобные происшествия случались и раньше.