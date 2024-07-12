Некачественную сборку назвали ещё одной возможной причиной крушения SSJ 100 в Подмосковье
Mash: Крушение SSJ 100 под Коломной могло произойти из-за некачественной сборки
Некачественная сборка во время ремонта могла стать одной из причин крушения в Московской области самолёта Sukhoi Superjet 100. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Обстановка у леса под Коломной, где упал самолёт SSJ 100. Видео © Telegram / Mash
По сведениям телеграм-канала, из-за этого во время набора высоты летательный аппарат мог разогнаться до вертикальных 40 м/c при норме в 12–15, что, в свою очередь, послужило причиной возможной потери сознания членами экипажа при перегрузке, а также привело к отказу обоих двигателей. В посте также говорится, что подобные происшествия случались и раньше.
Там напомнили про такие случаи, которые произошли в 2010 году с самолётом Як-42д "Ижавиа" в Челябинске и в 2018-м с Embraer 190 компании Air Astana в Лиссабоне. Тогда оба транспортных средства только вышли из ремонта.
Напомним, что рухнувший 12 июля в районе подмосковной деревни Апраксино Sukhoi Superjet 100 вылетел с авиазавода в Луховицах. Сообщалось, что на борту находились три члена экипажа, они не выжили. Стоит отметить, что глава Федерального агентства воздушного транспорта (Росавиации) Дмитрий Ядров подтвердил информацию средств массовой информации об обнаружении чёрных ящиков на месте ЧП. При этом руководитель ведомства ничего не рассказал о состоянии бортовых самописцев. Также одной из причин падения могло стать попадание птиц в двигатели воздушного судна.
Telegram / Mash