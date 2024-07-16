Компания по ремонту самолётов намекнула на ещё одну причину крушения SSJ 100 в Подмосковье

Причиной крушения Sukhoi Superjet 100 в подмосковной Коломне могла стать ошибка ремонтников. По предварительным данным, они неправильно установили два датчика угла атаки. На это намекнула компания-разработчик, которая выпустила документ о ремонте такого вида самолётов, передаёт Mash.

Документ ПАО "Яковлев". Фото © Telegram / Mash

В документе ПАО "Яковлев" призвали следить за установкой датчиков, а также не делегировать всё на одного сотрудника. Кроме того, в бумагах прикреплено фото, где датчики установлены неправильно.