Компания по ремонту самолётов намекнула на ещё одну причину крушения SSJ 100 в Подмосковье
Mash: Причиной крушения Superjet 100 под Коломной могла стать ошибка ремонтников
Причиной крушения Sukhoi Superjet 100 в подмосковной Коломне могла стать ошибка ремонтников. По предварительным данным, они неправильно установили два датчика угла атаки. На это намекнула компания-разработчик, которая выпустила документ о ремонте такого вида самолётов, передаёт Mash.
Документ ПАО "Яковлев". Фото © Telegram / Mash
В документе ПАО "Яковлев" призвали следить за установкой датчиков, а также не делегировать всё на одного сотрудника. Кроме того, в бумагах прикреплено фото, где датчики установлены неправильно.
По предварительным данным, ошибку пропустили на предприятии и допустили самолёт к полёту. Перепутанные датчики могли показать, что воздушное судно слишком быстро набрало высоту, автоматика начала снижать борт, что и привело к крушению. Отмечается, что при включении автоматического режима штурвал на действия пилотов не реагирует. Сейчас на предприятие, где ремонтировали SSJ 100, нагрянули следователи.
Напомним, что 12 июля в районе подмосковной деревни Апраксино потерпел крушение Sukhoi Superjet 100. На борту находилось три члена экипажа, из которых никто не выжил. Ранее сообщалось, что причиной трагедии могла стать некачественная сборка или попадание птиц в двигатели воздушного судна. Накануне началась расшифровка чёрных ящиков.
ТАСС / Александр Рюмин