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25 июля, 04:14

Вертолёт Ми-28 потерпел крушение под Калугой

Губернатор Шапша: В Калужской области потерпел крушение вертолёт МИ-28

Вертолёт Ми-28 потрепел крушение в Жиздринском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"В Жиздринском районе потерпел крушение вертолёт Ми-28. На месте крушения работает оперативная группа и спасатели", — написал глава региона в телеграм-канале.

В Армении два человека погибли при крушении самолёта Ан-2
В Армении два человека погибли при крушении самолёта Ан-2

Ранее в районе армянского города Егвард, который расположен недалеко от Еревана, потерпел крушение самолёт Ан-2. Авиакатастрофа случилась утром 19 июля, есть погибшие.

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Shutterstock / FOTODOM / Dianov Boris

Оксана Попова
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