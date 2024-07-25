Вертолёт Ми-28 потерпел крушение под Калугой

Вертолёт Ми-28 потрепел крушение в Жиздринском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

"В Жиздринском районе потерпел крушение вертолёт Ми-28. На месте крушения работает оперативная группа и спасатели", — написал глава региона в телеграм-канале.