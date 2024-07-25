Вертолёт Ми-28 потерпел крушение под Калугой
Губернатор Шапша: В Калужской области потерпел крушение вертолёт МИ-28
Вертолёт Ми-28 потрепел крушение в Жиздринском районе Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша.
"В Жиздринском районе потерпел крушение вертолёт Ми-28. На месте крушения работает оперативная группа и спасатели", — написал глава региона в телеграм-канале.
Ранее в районе армянского города Егвард, который расположен недалеко от Еревана, потерпел крушение самолёт Ан-2. Авиакатастрофа случилась утром 19 июля, есть погибшие.
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