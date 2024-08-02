В Турции рухнул в озеро пожарный вертолёт, экипажу удалось спастись
Вертолёт, привлечённый к тушению пожаров в провинции Адана в Турции, упал в озеро, из которого набирал воду, и затонул, однако находившиеся на борту члены экипажа смогли спастись. О происшествии проинформировал губернатор региона Явуз Кёшгер.
Воздушный снимок места крушения пожарного вертолёта в Турции. Фото © Anadolu Ajansi
"Вертолёт упал в озеро в районе Кызларсекиси, когда набирал воду для тушения лесных пожаров. Пятеро членов экипажа спаслись, но вертолёт затонул", — цитирует главу провинции информационное агентство Anadolu.
Кёшгер уточнил, что члены экипажа серьёзно не пострадали и чувствуют себя нормально. Уполномоченные службы уже приступили к извлечению вертолёта из озера.
Ранее Life.ru рассказывал о крушении военного вертолёта Ми-28 под Калугой. К месту падения оперативно прибыли спасатели и комиссия ВКС РФ. В Министерстве обороны доложили, что все члены экипажа погибли. Вертолёт выполнял плановый полёт, предварительно, катастрофа случилась из-за технической неисправности. Позже стало известно, что Ми-28 упал в лесном массиве.