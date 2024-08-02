В Турции рухнул в озеро пожарный вертолёт, экипажу удалось спастись

Вертолёт, привлечённый к тушению пожаров в провинции Адана в Турции, упал в озеро, из которого набирал воду, и затонул, однако находившиеся на борту члены экипажа смогли спастись. О происшествии проинформировал губернатор региона Явуз Кёшгер.

Воздушный снимок места крушения пожарного вертолёта в Турции. Фото © Anadolu Ajansi

"Вертолёт упал в озеро в районе Кызларсекиси, когда набирал воду для тушения лесных пожаров. Пятеро членов экипажа спаслись, но вертолёт затонул", — цитирует главу провинции информационное агентство Anadolu.