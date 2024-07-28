Самолёт потерпел крушение над водопадом в КЧР, один из пилотов чудом выжил
Легкомоторный самолёт потерпел крушение в Карачево-Черкесии. Один пилот погиб, а второй получил тяжёлые травмы, ему оказывается помощь. Об этом сообщает региональное управление МЧС.
По предварительной информации, самолёт Коала RA0897G упал в районе Медового водопада у населённого пункта Красный курган. Причины авиакатастрофы устанавливаются.
"Пострадавший доставлен в Малокарачаевскую центральную районную больницу. Для ликвидации последствий происшествия привлечена группировка сил и средств в количестве 15 человек, 5 единиц техники, из них от МЧС России 6 человек, 3 единицы техники", – добавили в управлении.
А 27 июля истребитель Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области во время выполнения планового тренировочного полёта. Life.ru публиковал видео с места падения. Предварительной причиной крушения самолёта называют техническую неисправность.
Shutterstock / FOTODOM / InsectWorld