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28 июля, 09:46

Самолёт потерпел крушение над водопадом в КЧР, один из пилотов чудом выжил

Легкомоторный самолёт потерпел крушение в Карачево-Черкесии. Один пилот погиб, а второй получил тяжёлые травмы, ему оказывается помощь. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По предварительной информации, самолёт Коала RA0897G упал в районе Медового водопада у населённого пункта Красный курган. Причины авиакатастрофы устанавливаются.

"Пострадавший доставлен в Малокарачаевскую центральную районную больницу. Для ликвидации последствий происшествия привлечена группировка сил и средств в количестве 15 человек, 5 единиц техники, из них от МЧС России 6 человек, 3 единицы техники", – добавили в управлении.

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А 27 июля истребитель Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области во время выполнения планового тренировочного полёта. Life.ru публиковал видео с места падения. Предварительной причиной крушения самолёта называют техническую неисправность.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / InsectWorld

Владимир Озеров
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