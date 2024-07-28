Самолёт потерпел крушение над водопадом в КЧР, один из пилотов чудом выжил

Легкомоторный самолёт потерпел крушение в Карачево-Черкесии. Один пилот погиб, а второй получил тяжёлые травмы, ему оказывается помощь. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

По предварительной информации, самолёт Коала RA0897G упал в районе Медового водопада у населённого пункта Красный курган. Причины авиакатастрофы устанавливаются.