Бомбардировщик Су-34 разбился под Волгоградом
Минобороны: Истребитель Су-34 ВКС РФ потерпел крушение в Волгоградской области
Истребитель Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта. Экипаж выжил, сообщило Минобороны РФ.
"В Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полёта потерпел крушение самолёт Су-34 ВКС России. Экипаж катапультировался, угрозы жизни лётчиков нет. Самолёт упал в безлюдной местности", — рассказали в ведомстве и уточнили, что на земле разрушений нет, поскольку полёт выполнялся без боекомплекта.
Минобороны РФ назвало предварительной причиной крушения бомбардировщика техническую неисправность. На месте ЧП уже работает комиссия ВКС России.
В начале июля сообщало, что истребитель Су-34 ВКС России разбился в горной местности в Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полёта.
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