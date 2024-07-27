Бомбардировщик Су-34 разбился под Волгоградом

"В Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полёта потерпел крушение самолёт Су-34 ВКС России. Экипаж катапультировался, угрозы жизни лётчиков нет. Самолёт упал в безлюдной местности", — рассказали в ведомстве и уточнили, что на земле разрушений нет, поскольку полёт выполнялся без боекомплекта.