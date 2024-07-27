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27 июля, 12:17

Бомбардировщик Су-34 разбился под Волгоградом

Минобороны: Истребитель Су-34 ВКС РФ потерпел крушение в Волгоградской области

Истребитель Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полёта. Экипаж выжил, сообщило Минобороны РФ.

"В Волгоградской области при выполнении планового учебно-тренировочного полёта потерпел крушение самолёт Су-34 ВКС России. Экипаж катапультировался, угрозы жизни лётчиков нет. Самолёт упал в безлюдной местности", — рассказали в ведомстве и уточнили, что на земле разрушений нет, поскольку полёт выполнялся без боекомплекта.

Минобороны РФ назвало предварительной причиной крушения бомбардировщика техническую неисправность. На месте ЧП уже работает комиссия ВКС России.

Самолёт Су-34 ВКС России разбился в горах Северной Осетии, экипаж погиб
Самолёт Су-34 ВКС России разбился в горах Северной Осетии, экипаж погиб

В начале июля сообщало, что истребитель Су-34 ВКС России разбился в горной местности в Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полёта.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Fasttailwind

Андрей Бражников
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