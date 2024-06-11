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11 июня, 04:12

Самолёт Су-34 ВКС России разбился в горах Северной Осетии, экипаж погиб

Истребитель Су-34 ВКС России разбился в горной местности в Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полёта. Как сообщили в Минобороны России, экипаж погиб.

"Самолёт упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб", — отметили в ведомстве.

Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность. На место падения самолёта вылетела комиссия ВКС.

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Ранее Life.ru рассказывал о крушении истребителя Су-30МКИ ВВС Индии. Незадолго до падения самолёт проходил капитальный ремонт. Оба пилота успешно катапультировались.

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Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin

Артур Лапсаков
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