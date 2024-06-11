Самолёт Су-34 ВКС России разбился в горах Северной Осетии, экипаж погиб
Истребитель Су-34 ВКС России разбился в горной местности в Северной Осетии при выполнении планового учебно-тренировочного полёта. Как сообщили в Минобороны России, экипаж погиб.
"Самолёт упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет. Экипаж погиб", — отметили в ведомстве.
Предварительная причина авиакатастрофы — техническая неисправность. На место падения самолёта вылетела комиссия ВКС.
Ранее Life.ru рассказывал о крушении истребителя Су-30МКИ ВВС Индии. Незадолго до падения самолёт проходил капитальный ремонт. Оба пилота успешно катапультировались.
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Wikipedia / Vitaly V. Kuzmin