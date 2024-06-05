Индийские ВВС лишились истребителя, разбившегося после капремонта
NDTV: Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии разбился сразу после капремонта
Боевой истребитель Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение в штате Махараштра. Самолёт упал в чистом поле, не задев постройки. Летательный аппарат проходил капитальный ремонт в местной авиастроительной компании незадолго до аварии, сообщил телеканал NDTV.
По данным журналистов, лётчики уведомили диспетчера о технической неисправности и приняли решение покинуть кабину. Катапультные кресла "сушки" сработали штатно, оба пилота уцелели.
"Самолёт вылетел из Озара в Махараштре и находился на испытательном полёте после капитального ремонта в компании Hindustan Aeronautics Limited", — поделился с телеканалом источник.
Авиакатастрофа с участием военного самолёта недавно произошла и в американском штате Нью-Мексико. С землёй почти сразу после взлёта столкнулся истребитель пятого поколения F-35. Лётчику удалось уцелеть.
Shutterstock / FOTODOM / BoJack