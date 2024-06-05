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5 июня, 01:40

Индийские ВВС лишились истребителя, разбившегося после капремонта

NDTV: Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии разбился сразу после капремонта

Боевой истребитель Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение в штате Махараштра. Самолёт упал в чистом поле, не задев постройки. Летательный аппарат проходил капитальный ремонт в местной авиастроительной компании незадолго до аварии, сообщил телеканал NDTV.

По данным журналистов, лётчики уведомили диспетчера о технической неисправности и приняли решение покинуть кабину. Катапультные кресла "сушки" сработали штатно, оба пилота уцелели.

"Самолёт вылетел из Озара в Махараштре и находился на испытательном полёте после капитального ремонта в компании Hindustan Aeronautics Limited", — поделился с телеканалом источник.

Самолёт разбился в ставропольском поле, лётчики катапультировались
Самолёт разбился в ставропольском поле, лётчики катапультировались

Авиакатастрофа с участием военного самолёта недавно произошла и в американском штате Нью-Мексико. С землёй почти сразу после взлёта столкнулся истребитель пятого поколения F-35. Лётчику удалось уцелеть.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / BoJack

Илья Пушкарев
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