Индийские ВВС лишились истребителя, разбившегося после капремонта

Боевой истребитель Су-30МКИ Военно-воздушных сил Индии потерпел крушение в штате Махараштра. Самолёт упал в чистом поле, не задев постройки. Летательный аппарат проходил капитальный ремонт в местной авиастроительной компании незадолго до аварии, сообщил телеканал NDTV.

По данным журналистов, лётчики уведомили диспетчера о технической неисправности и приняли решение покинуть кабину. Катапультные кресла "сушки" сработали штатно, оба пилота уцелели.

"Самолёт вылетел из Озара в Махараштре и находился на испытательном полёте после капитального ремонта в компании Hindustan Aeronautics Limited", — поделился с телеканалом источник.