Американский истребитель-невидимка F-35 разбился сразу после взлёта

Американский истребитель пятого поколения F-35 разбился неподалёку от международного аэропорта Альбукерке. Самолёт упал рядом с оживлённой автомобильной дорогой. Подробностями инцидента со ссылкой на официальных лиц поделился новостной портал Kob.

По данным журналистов, самолёт рухнул сразу после взлёта. Лётчику удалось катапультироваться, он выжил, но получил травмы. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что вокруг места падения Lightning II возник пожар. Экстренные службы уже приступили к ликвидации возгорания.

Место падения F-35. Видео © X / US Civil Defense News