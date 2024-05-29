Американский истребитель-невидимка F-35 разбился сразу после взлёта
Истребитель ВВС США F-35 потерпел крушение в Нью-Мексико
Американский истребитель пятого поколения F-35 разбился неподалёку от международного аэропорта Альбукерке. Самолёт упал рядом с оживлённой автомобильной дорогой. Подробностями инцидента со ссылкой на официальных лиц поделился новостной портал Kob.
По данным журналистов, самолёт рухнул сразу после взлёта. Лётчику удалось катапультироваться, он выжил, но получил травмы. На опубликованных очевидцами кадрах видно, что вокруг места падения Lightning II возник пожар. Экстренные службы уже приступили к ликвидации возгорания.
Место падения F-35. Видео © X / US Civil Defense News
Это второй случай крушения боевого самолёта ВВС США в Нью-Мексико за последний месяц. 30 апреля истребитель F-16 из 49-го авиакрыла упал на территории национального парка Уайт-Сэндс. Пилоту тоже удалось катапультироваться.