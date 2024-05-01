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1 мая, 00:52

Истребитель ВВС США рухнул в Нью-Мексико, пилот выжил

Истребитель F-16 из 49-го авиакрыла ВВС США потерпел крушение 30 апреля неподалёку от авиабазы Холломан в Нью-Мексико. Самолёт рухнул на территории национального парка Уайт-Сэндс.

"Единственный пилот на борту катапультировался, ему оказали медицинскую помощь, после чего он был выписан из медицинского учреждения с незначительными травмами", — гласит заявление авиабазы.

Сотрудников и посетителей национального парка призвали отказаться от посещения района падения самолёта, дабы предотвратить возможное воздействие опасных химических веществ, находившихся на борту. Проводится расследование.

Пропавшие вертолёты ВМС Японии потерпели крушение, погиб один человек
Пропавшие вертолёты ВМС Японии потерпели крушение, погиб один человек

А в Колумбии днём ранее потерпел крушение военный вертолёт Ми-17. На борту винтокрылой машины находились шесть офицеров и три солдата. Все они погибли.

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Shutterstock / FOTODOM

Илья Пушкарев
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