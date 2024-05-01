Истребитель ВВС США рухнул в Нью-Мексико, пилот выжил
Истребитель F-16 из 49-го авиакрыла ВВС США потерпел крушение 30 апреля неподалёку от авиабазы Холломан в Нью-Мексико. Самолёт рухнул на территории национального парка Уайт-Сэндс.
"Единственный пилот на борту катапультировался, ему оказали медицинскую помощь, после чего он был выписан из медицинского учреждения с незначительными травмами", — гласит заявление авиабазы.
Сотрудников и посетителей национального парка призвали отказаться от посещения района падения самолёта, дабы предотвратить возможное воздействие опасных химических веществ, находившихся на борту. Проводится расследование.
А в Колумбии днём ранее потерпел крушение военный вертолёт Ми-17. На борту винтокрылой машины находились шесть офицеров и три солдата. Все они погибли.
Shutterstock / FOTODOM