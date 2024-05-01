Истребитель ВВС США рухнул в Нью-Мексико, пилот выжил

Истребитель F-16 из 49-го авиакрыла ВВС США потерпел крушение 30 апреля неподалёку от авиабазы Холломан в Нью-Мексико. Самолёт рухнул на территории национального парка Уайт-Сэндс.

"Единственный пилот на борту катапультировался, ему оказали медицинскую помощь, после чего он был выписан из медицинского учреждения с незначительными травмами", — гласит заявление авиабазы.

Сотрудников и посетителей национального парка призвали отказаться от посещения района падения самолёта, дабы предотвратить возможное воздействие опасных химических веществ, находившихся на борту. Проводится расследование.