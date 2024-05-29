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28 мая, 21:08

В Росавиации назвали причину экстренной посадки вертолёта в Мурманской области

Росавиация: Ми-8Т вынужденно сел в Мурманской области из-за отказа двигателей

Вертолёт Ми-8Т авиакомпании "Мурманавиа" совершил экстренную посадку в Мурманской области в связи с отказом двигателей, подтвердили в Росавиации.

"Во вторник, 28 мая, около 14:30 мск в Мурманской области, более чем в 300 км юго-восточнее Мурманска, вынужденную посадку из-за отказа двигателей совершил вертолёт Ми-8Т авиакомпании "Мурманавиа", — пояснили в ведомстве.

Винтокрылое судно получило повреждения стоек шасси и хвостовой балки. На борту было четыре человека, включая трёх членов экипажа. Никто не пострадал. Их забрал спасательный вертолёт Ми-8Т Вологодского авиационного предприятия.

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Напомним, вертолёт Ми-8 "Мурманавиа" аварийно сел в Мурманской области из-за неисправности двигателей. На борту винтокрылой машины в момент ЧП находилось семь человек.

Обложка ©

"Мурманавиа"

Анатолий Симоненко
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