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Регион
28 мая, 14:37

Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Заполярье из-за проблем с двигателями

Вертолёт Ми-8 "Мурманавиа" аварийно сел в Мурманской области из-за неисправности двигателей. На борту винтокрылой машины в момент ЧП находились семь человек, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

"28 мая 2024 года вертолёт Ми-8 авиакомпании "Мурманавиа" совершил аварийную посадку в районе реки Пача за 20 км до пункта назначения. Причина — техническая неисправность двигателей. На борту воздушного судна находятся семь человек (три члена экипажа и четыре пассажира), для их эвакуации вылетел аварийно-спасательный отряд", — рассказали в ведомстве.

Ми-8 летел на турбазу из села Ловозеро. Прокуратура проводит проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности полётов и соблюдении прав пассажиров, при наличии оснований примет меры реагирования.

Пассажир в ужасе снял через иллюминатор, как у самолёта в полёте загорелся двигатель
Пассажир в ужасе снял через иллюминатор, как у самолёта в полёте загорелся двигатель

Ранее самолёт немецкого авиаперевозчика Lufthansa зашёл на экстренную посадку в Ганновере в Нижней Саксонии из-за задымления в кабине пилотов. Внутри самолёта помимо четырёх членов экипажа находились 89 пассажиров.

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"Мурманавиа"

Андрей Бражников
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