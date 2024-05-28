Вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в Заполярье из-за проблем с двигателями

Вертолёт Ми-8 "Мурманавиа" аварийно сел в Мурманской области из-за неисправности двигателей. На борту винтокрылой машины в момент ЧП находились семь человек, сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

"28 мая 2024 года вертолёт Ми-8 авиакомпании "Мурманавиа" совершил аварийную посадку в районе реки Пача за 20 км до пункта назначения. Причина — техническая неисправность двигателей. На борту воздушного судна находятся семь человек (три члена экипажа и четыре пассажира), для их эвакуации вылетел аварийно-спасательный отряд", — рассказали в ведомстве.

Ми-8 летел на турбазу из села Ловозеро. Прокуратура проводит проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности полётов и соблюдении прав пассажиров, при наличии оснований примет меры реагирования.