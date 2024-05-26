Самолёт Lufthansa совершил экстренную посадку из-за задымления в кабине пилотов

На борту лайнера находилось 89 пассажиров и четыре члена экипажа. Все смогли покинуть самолёт самостоятельно, никто не пострадал. О причинах задымления не сообщается. Известно, что самолёт выполнял рейс из датского города Биллунн во Франкфурт-на-Майне (земля Гессен).