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26 мая, 18:40

Самолёт Lufthansa совершил экстренную посадку из-за задымления в кабине пилотов

Пассажирский самолёт немецкой авиакомпании Lufthansa совершил экстренную посадку в Ганновере (земля Нижняя Саксония). Причиной стало задымление в кабине пилотов, сообщает DPA.

На борту лайнера находилось 89 пассажиров и четыре члена экипажа. Все смогли покинуть самолёт самостоятельно, никто не пострадал. О причинах задымления не сообщается. Известно, что самолёт выполнял рейс из датского города Биллунн во Франкфурт-на-Майне (земля Гессен).

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Ранее сообщалось, что мощная турбулентность убила пассажира самолёта, летевшего в Сингапур. На борту находилось 211 пассажиров и 18 членов экипажа. Всего пострадали 71 человек.

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Unsplash / Tim Dennert

Наталья Исакова
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