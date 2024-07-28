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27 июля, 23:35

В Харькове при крушении самолёта К-10 Swift погиб курсант лётного университета

В Харькове во время тренировочного полёта на легкомоторном самолёте К-10 Swift погиб курсант Харьковского национального университета Воздушных сил, потерпев крушение. Об этом сообщает "Страна.ua" со ссылкой на представителей учреждения.

"Сегодня во время учебно-тренировочного полёта на самолёте K-10 Swift погиб курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных сил", — уточняет издание.

Причины авиакрушения пока не установлены.

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Ранее в Харьковской области военнослужащие Вооружённых сил Украины открыли огонь друг по другу. Между ними произошёл "межличностный конфликт". В результате стрельбы трое военных погибли, ещё четверо получили ранения.

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X / Novynarnia

Анатолий Симоненко
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