Появилось первое видео с места крушения российского Су-34 под Волгоградом 27 июля, 12:42 13206 13206 Крушение Су-34 под Волгоградом. Видео © Telegram / V1.ru. Новости Волгограда

В Сети появились первые кадры с места крушения истребителя Су-34 ВКС РФ в Волгоградской области, который выполнял учебный полёт. На видео попали огромные клубы дыма, поднимающиеся с места, где рухнул бомбардировщик.

Крушение Су-34 под Волгоградом. Видео © Telegram / V1.ru. Новости Волгограда

Автор ролика комментирует за кадром, что самолёт рухнул буквально несколько минут назад и даже были видны языки пламени. Сейчас на месте ЧП продолжают работу спецслужбы.

Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что истребитель Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области во время выполнения планового тренировочного полёта. Экипаж выжил, успев катапультироваться. Предварительной причиной крушения называется техническая неисправность. На земле разрушений нет, так как полёт выполнялся без боекомплекта.

Авторы Татьяна Миссуми