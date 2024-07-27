Появилось первое видео с места крушения российского Су-34 под Волгоградом
В Сети появились первые кадры с места крушения истребителя Су-34 ВКС РФ в Волгоградской области, который выполнял учебный полёт. На видео попали огромные клубы дыма, поднимающиеся с места, где рухнул бомбардировщик.
Автор ролика комментирует за кадром, что самолёт рухнул буквально несколько минут назад и даже были видны языки пламени. Сейчас на месте ЧП продолжают работу спецслужбы.
Напомним, в Минобороны РФ сообщили, что истребитель Су-34 ВКС России потерпел крушение в Волгоградской области во время выполнения планового тренировочного полёта. Экипаж выжил, успев катапультироваться. Предварительной причиной крушения называется техническая неисправность. На земле разрушений нет, так как полёт выполнялся без боекомплекта.