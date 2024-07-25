Boeing подтвердила, что признает вину в мошенничестве и сговоре по факту двух авиакатастроф

Американская авиастроительная корпорация Boeing подтвердила, что готова признать вину в мошенничестве и преступном сговоре для завершения расследования крушений двух самолётов серии 737 MAX авиакомпаний Ethiopian Airlines и Lion Air. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на постановление суда.

Согласна приведённым данным, компания подтвердила соглашение о признании вину и содействии расследованию минюста США. Также "боинг" придётся выплатить немалый штраф — 243,6 миллиона долларов. Ещё 455 миллионов долларов компания обязуется инвестировать в течение трёх лет в улучшение ПО для обеспечения безопасности и соответствия нормативным требованиям. Кроме того, во время судебного слушания будет учитываться мнение семей погибших.

Напомним, в 2018 и 2019 годах произошли две крупные авиакатастрофы с Boeing 737 MAX — в Эфиопии и Индонезии. В общей сложности погибло 346 человек. Причиной оказался дефект одного из датчиков, заставлявший лайнеры уходить в пике. В 2021 году компания выплатила 2,5 миллиарда долларов за сокрытие проблем. Согласно выдвинутым условиям, с авиагиганта снимут обвинения только в том случае, если он будет следовать введённой программе соответствия требованиям. В марте 2024 года глава корпорации Дэйв Кэлхун сообщал, что уходит в отставку на фоне огромных трат (18 миллиардов долларов) из-за судебных тяжб и проблем с самолётами.