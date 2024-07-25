Boeing подтвердила, что признает вину в мошенничестве и сговоре по факту двух авиакатастроф
Reuters: Boeing признает вину в мошенничестве и сговоре из-за крушения самолётов
Американская авиастроительная корпорация Boeing подтвердила, что готова признать вину в мошенничестве и преступном сговоре для завершения расследования крушений двух самолётов серии 737 MAX авиакомпаний Ethiopian Airlines и Lion Air. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на постановление суда.
Согласна приведённым данным, компания подтвердила соглашение о признании вину и содействии расследованию минюста США. Также "боинг" придётся выплатить немалый штраф — 243,6 миллиона долларов. Ещё 455 миллионов долларов компания обязуется инвестировать в течение трёх лет в улучшение ПО для обеспечения безопасности и соответствия нормативным требованиям. Кроме того, во время судебного слушания будет учитываться мнение семей погибших.
Напомним, ранее СМИ со ссылкой на чиновника из американского Минюста сообщали, что Boeing согласилась на сделку со следствием и признается в преступном мошенничестве. В противном случае компании грозило обвинение.
Напомним, в 2018 и 2019 годах произошли две крупные авиакатастрофы с Boeing 737 MAX — в Эфиопии и Индонезии. В общей сложности погибло 346 человек. Причиной оказался дефект одного из датчиков, заставлявший лайнеры уходить в пике. В 2021 году компания выплатила 2,5 миллиарда долларов за сокрытие проблем. Согласно выдвинутым условиям, с авиагиганта снимут обвинения только в том случае, если он будет следовать введённой программе соответствия требованиям. В марте 2024 года глава корпорации Дэйв Кэлхун сообщал, что уходит в отставку на фоне огромных трат (18 миллиардов долларов) из-за судебных тяжб и проблем с самолётами.
Shutterstock / FOTODOM / vaalaa