Родственники погибших при крушении "боинга" в Эфиопии вместо тел получили землю

Пол Ньороге и его тесть Джон Квиндос Каранджа приехали в Эфиопию, чтобы получить тела погибших при крушении самолёта Boeing 737 MAX жён и детей, однако им выдали лишь мешки с землёй. Об этом сообщает телеканал CNN.

В авиакатастрофе мужчины потеряли почти три поколения своей семьи. На борту самолёта находилась 34-летняя Кэролайн Каранджа, трое её детей (семилетний сын, четырёхлетняя дочь, девятимесячная малышка) и их бабушка. Все они летели в гости к дедушке. Для малютки Руби это должна была быть их первая встреча.

— Это всего лишь почва из этого района, поэтому, даже если из ДНК ничего не будет получено, я заберу это как воспоминание о людях, которых я любил, — сказал Каранджа.

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По словам министра транспорта Эфиопии Дагмавит Могес, тела всех жертв катастрофы пока не могут быть переданы близким, поскольку есть проблемы с их идентификацией. Для помощи в этом все живые родственники сдают анализы ДНК, однако для установления всех личностей может потребоваться несколько месяцев.