Самолёт-убийца. Почему "Боинги" продолжают падать

После аварии Boeing 737 MAX в Эфиопии к американским самолётам вновь появилось много вопросов. Лайф разбирался, в чём причина такой аварийности и что не так с американскими авиалайнерами.

Неуправляемый

После катастрофы с Boeing 737 MAX в ноябре 2018 года Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) ошарашило общественность уникальной и страшной информацией одновременно. В ходе проверки американских авиалайнеров выяснилось, что целый ряд потенциальных ошибок, происходящих при измерении угла атаки специальным боковым датчиком, могут спровоцировать сбои в работе автоматики ещё у 246 самолётов этой модели. В бюллетене, посвящённом состоянию самолёта, специалисты Boeing и представители надзорного органа уточнили, что дефект приводит к наклонению носовой части самолёта горизонтальными стабилизаторами и это может привести к сложностям с его управлением.

В переводе с авиационного на обычный язык это означает, что во время полёта самолёт может самостоятельно принять неверное решение и сорваться в штопор, из которого вывести машину более чем с сотней пассажиров на борту уже нельзя. При этом неисправность лайнера проявляется в основном во время взлёта и набора высоты. Этим объясняется и небольшое расстояние, которое самолёты (и в Малайзии, и в Эфиопии) преодолели после отрыва от взлётно-посадочной полосы. В первом случае из-за неисправных датчиков погибло 189 человек. На борту Boeing 737 MAX, принадлежавшего Ethiopian Airlines, находилось 149 пассажиров. Все они погибли.

Не первый раз

Boeing 737 MAX 8 — четвёртая модификация узкофюзеляжного авиаланейра. О проблемах с "умной" машиной как на этапе испытаний, так и тестовых полётов на полную дальность американцы ничего не сообщали. Оно и понятно — любой, даже самый незначительный дефект может обернуться крупным скандалом и срывом уже подписанных контрактов. Да и потенциальные клиенты будут не в восторге. Первыми раскопали историю с пикирующими Boeing журналисты из The Wall Street Journal. Со ссылкой на собственные источники они сообщили, что авиапроизводитель умышленно скрывал информацию об ошибке в системе управления новых моделей Boeing 737 MAX 8 и MAX 9.

Boeing 737 MAX совершил первый успешный испытательный полёт в январе 2016 года. Не очень дорогой авиалайнер (версия MAX 8 стоит $117 млн) начал пользоваться спросом, однако до России "довезли" всего один усовершенствованный борт. Его эксплуатацией занимается одна из крупнейших авиакомпаний России — S7 Airlines. На момент публикации S7 и российский офис Boeing не ответили на запрос Лайфа относительно других проблем с американскими самолётами.

Больная птица

Проблемы с Boeing 737, который в числе прочего активно закупают и российские компании, начались задолго до трагедии в Эфиопии и Малайзии. Борты этого типа начали падать ещё в начале 90-х. Причину выяснили быстро — оказалось, что проблемы отказа руля направления были связаны с неисправностью клапана бустерной гидросистемы, отклоняющей рулевые поверхности по команде лётчиков. Согласно отчётам федеральных ведомств США, было зафиксировано не менее 10 случаев, когда заклинивание руля направления могло привести к авиакатастрофе.

После громкого скандала в США клапаны бустерной гидросистемы на Boeing 737 были заменены. При этом заклинивание, согласно одной из версий, происходило при резком перепаде температур — например, когда самолёт попадал в регион с температурой чуть ниже нуля градусов. По аналогичной схеме падения (с резким пикированием в землю) упал и американский Boeing 737, принадлежащий компании Atlas Air. Решена проблема с клапанами полностью или в "боингах" существует другой скрытый дефект — неизвестно.

Запретить

Boeing 737 MАХ активно продаются за рубеж. Одним из крупнейших покупателей является Китай — согласно открытым данным, китайские авиакомпании закупили или взяли в лизинг до 60 самолётов этой модификации. Теперь Правительство КНР требует от американской компании гарантий надёжности самолёта, а пока исправность 737 MAX не будет подтверждена юридически, эксплуатация самолётов этого типа приостанавливается. Если проблема с американскими самолётами не была решена, компанию Boeing могут ждать серьёзные обвинения и коллективные иски людей, чьи родственники погибли в авиакатастрофах.

Ранее Лайф уже сообщал о том, что США выпустили экстренную директиву о проблемах с датчиком у некоторых моделей Boeing, из-за чего они могут уходить в крутое пике. Модель из чёрного списка есть и у российских компаний.