Boeing согласилась на сделку со следствием, компания признается в преступном мошенничестве

Компания Boeing согласилась на сделку со следствием по делу о крушении двух лайнеров модели 737 MAX, пишет Reuters со ссылкой на чиновника из Минюста США. Корпорация признает вину в преступном мошенничестве, заплатит штраф в размере 243,6 миллиона долларов и обяжется вложить ещё 455 миллионов в улучшение безопасности своих программ и соответствия их нормам.

Напомним, в 2018 и 2019 годах произошли две крупные авиакатастрофы с Boeing 737 MAX — в Эфиопии и Индонезии. В общей сложности погибло 346 человек. Причиной оказался дефект одного из датчиков, заставлявший лайнеры уходить в пике. В 2021 году американская корпорация заключила соглашение с Минюстом, в рамках которого выплатила 2,5 миллиарда долларов по обвинению в сокрытии проблем. Кроме того, оно подразумевало, что если производитель будет следовать введённой программе соответствия требованиям, то обвинения будут сняты. СМИ писали, что на фоне тяжб и обвинений Boeing потеряла минимум 18 миллиардов долларов. Однако проблемы с самолётами не прекратились, и в марте 2024 года Life.ru писал о желании главы корпорации Дэйва Кэлхуна покинуть пост. Уже 1 июля стало известно о намерении предъявить Boeing обвинение в преступном мошенничестве и вероятной сделке со следствием.