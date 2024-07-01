Атака на Севастополь
Нападения в Дагестане
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июля, 06:30

Власти США могут предъявить Boeing обвинения в преступном мошенничестве, пишут СМИ

Bloomberg: Boeing выдвинут обвинение, если компания не пойдёт на сделку

Boeing грозит обвинение в преступном мошенничестве из-за нарушения соглашения об отсрочке судебного преследования по факту крушений лайнеров модели 737 Max, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Чтобы избежать этого, Минюст США предложил корпорации сделку.

Так, на встрече с семьями жертв катастроф и их адвокатами ведомство сообщило, что до конца недели производитель должен принять решение о признании вины. Ему придётся выплатить дополнительный штраф в размере 243,6 миллиона долларов, а также назначить корпоративного наблюдателя на три года.

По мнению Пола Касселла, представляющего интересы родственников, предложение министерства является "милой сделкой", так как не подразумевает признания вины в гибели сотен человек. Семьи будут против этого, отметил адвокат.

Почему загадочно погибают специалисты, разоблачающие качество самолётов Boeing
Почему загадочно погибают специалисты, разоблачающие качество самолётов Boeing

Напомним, в 2018 им 2019 годах произошли крупные крушения пассажирских самолётов Boeing 737 Max. Причиной стал дефект одного из датчиков, что заставило лайнеры уйти в пике. В общей сложности погибло 346 человек. В 2021 году корпорация заключила соглашение с Минюстом, в рамках которого выплатила 2,5 миллиарда долларов по обвинению в скрытии проблем. Оно также подразумевало, что если производитель будет следовать введённой программе соответствия требованиям, то обвинения будут сняты. Между тем проблемы с "боингами" не прекратились, и в марте 2024 стало известно о намерении главы компании Дэйва Кэлхуна покинуть пост.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Skycolors

Матвей Константинов
  • Новости
  • США
  • boeing
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров