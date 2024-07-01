Власти США могут предъявить Boeing обвинения в преступном мошенничестве, пишут СМИ

Boeing грозит обвинение в преступном мошенничестве из-за нарушения соглашения об отсрочке судебного преследования по факту крушений лайнеров модели 737 Max, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Чтобы избежать этого, Минюст США предложил корпорации сделку.

Так, на встрече с семьями жертв катастроф и их адвокатами ведомство сообщило, что до конца недели производитель должен принять решение о признании вины. Ему придётся выплатить дополнительный штраф в размере 243,6 миллиона долларов, а также назначить корпоративного наблюдателя на три года.

По мнению Пола Касселла, представляющего интересы родственников, предложение министерства является "милой сделкой", так как не подразумевает признания вины в гибели сотен человек. Семьи будут против этого, отметил адвокат.