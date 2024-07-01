Власти США могут предъявить Boeing обвинения в преступном мошенничестве, пишут СМИ
Bloomberg: Boeing выдвинут обвинение, если компания не пойдёт на сделку
Boeing грозит обвинение в преступном мошенничестве из-за нарушения соглашения об отсрочке судебного преследования по факту крушений лайнеров модели 737 Max, пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Чтобы избежать этого, Минюст США предложил корпорации сделку.
Так, на встрече с семьями жертв катастроф и их адвокатами ведомство сообщило, что до конца недели производитель должен принять решение о признании вины. Ему придётся выплатить дополнительный штраф в размере 243,6 миллиона долларов, а также назначить корпоративного наблюдателя на три года.
По мнению Пола Касселла, представляющего интересы родственников, предложение министерства является "милой сделкой", так как не подразумевает признания вины в гибели сотен человек. Семьи будут против этого, отметил адвокат.
Напомним, в 2018 им 2019 годах произошли крупные крушения пассажирских самолётов Boeing 737 Max. Причиной стал дефект одного из датчиков, что заставило лайнеры уйти в пике. В общей сложности погибло 346 человек. В 2021 году корпорация заключила соглашение с Минюстом, в рамках которого выплатила 2,5 миллиарда долларов по обвинению в скрытии проблем. Оно также подразумевало, что если производитель будет следовать введённой программе соответствия требованиям, то обвинения будут сняты. Между тем проблемы с "боингами" не прекратились, и в марте 2024 стало известно о намерении главы компании Дэйва Кэлхуна покинуть пост.
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