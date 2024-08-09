Не выжил никто: Опубликованы пугающие кадры с места авиакатастрофы в Бразилии
G1: При падении пассажирского самолёта в Бразилии никто не выжил
Обломки рухнувшего самолёта. Обложка © X / David Ordaz
Все находившиеся на борту рухнувшего в Бразилии самолёта авиакомпании Voepass пассажиры и члены экипажа погибли. Такими данными со ссылкой на заявление местных властей поделился портал G1. Всего погибших 62, четверо из них — пилоты и бортпроводники.
На кадрах с места падения авиалайнера видно, что он совершил жёсткую посадку рядом с частным домом, спровоцировав масштабный пожар. Рядом с обломками кабины и фюзеляжа разбросаны багаж и тела жертв.
Место падения самолёта в Бразилии. Видео © X / Mario Moray
Напомним, что перед крушением 9 августа борт ATR 72-500 совершал регулярный внутренний рейс из Каскавела в Гуарульюс. Причины авиакатастрофы пока не установлены.