Не выжил никто: Опубликованы пугающие кадры с места авиакатастрофы в Бразилии

Все находившиеся на борту рухнувшего в Бразилии самолёта авиакомпании Voepass пассажиры и члены экипажа погибли. Такими данными со ссылкой на заявление местных властей поделился портал G1. Всего погибших 62, четверо из них — пилоты и бортпроводники.

На кадрах с места падения авиалайнера видно, что он совершил жёсткую посадку рядом с частным домом, спровоцировав масштабный пожар. Рядом с обломками кабины и фюзеляжа разбросаны багаж и тела жертв.

Место падения самолёта в Бразилии. Видео © X / Mario Moray