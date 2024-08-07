Опубликовано видео с места крушения самолёта в Приморье, где разбились супруги из Омска

На место крушения легкомоторного самолёта Bristell RGRA-5500G в Приморье, в результате которого погибло два человека, выдвинулась оперативная группа. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.

Первое видео с места крушения легкомоторного Bristell RGRA-5500G в Приморье. Видео © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

"Следственными органами Восточного МСУТ СК России расследуется уголовное дело по факту авиапроисшествия, произошедшего с самолётом "BRISTELL RG", по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — рассказали в ведомстве и добавили, что причины трагедии устанавливаются.