Опубликовано видео с места крушения самолёта в Приморье, где разбились супруги из Омска
На место крушения легкомоторного самолёта в Приморье выехала оперативная группа
На место крушения легкомоторного самолёта Bristell RGRA-5500G в Приморье, в результате которого погибло два человека, выдвинулась оперативная группа. Об этом сообщила пресс-служба Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России.
Первое видео с места крушения легкомоторного Bristell RGRA-5500G в Приморье. Видео © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура
"Следственными органами Восточного МСУТ СК России расследуется уголовное дело по факту авиапроисшествия, произошедшего с самолётом "BRISTELL RG", по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц)", — рассказали в ведомстве и добавили, что причины трагедии устанавливаются.
Дальневосточная транспортная прокуратура опубликовала первое видео с места происшествия, на котором запечатлены обломки частного самолёта. На нём также можно увидеть сломанные деревья и разбросанные по территории вещи погибших пассажиров.
Напомним, что о пропаже в Приморье легкомоторного самолёта стало известно 6 августа. На борту Bristell RGRA-5500G находились супруги из Омска. Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова путешествовали по России на своём самолёте. Спустя сутки выяснилось, что воздушное судно потерпело крушение, супруги погибли.
Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура