Появились фото с места крушения частного самолёта омских туристов в Приморье
Прокуратура проводит проверку по факту крушения самолёта в Приморском крае
Фото с места крушения самолёта в Приморье, в результате которого погибли супруги-путешественники из Омска. Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура
В ЕДДС Приморского края уточнили детали крушения частного легкомоторного самолёта, на борту которого находилась супружеская пара из Омска. Как заявили в управлении, подушное судно нашли в 2 км от населённого пункта Стеклянуха Шкотовского муниципального округа.
"Поступила информация об обнаружении места крушения самолета в 2 км от населенного пункта Стеклянуха Шкотовского муниципального округа. Пилот и пассажир погибли. Дальнейшая информация уточняется", — рассказали в ЕДДС.
Дальневосточная транспортная прокуратура, в свою очередь, поделилась кадрами с места происшествия. На них видно разбросанные вещи туристов и куски воздушного судна в лесистой местности. По данному факту организована проверка.
Напомним, что о пропаже в Приморье легкомоторного самолёта стало известно 6 августа. На борту Bristell RGRA-5500G находились супруги из Омска. Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова путешествовали по России на своём самолёте. Спустя сутки выяснилось, что воздушное судно потерпело крушение, супруги погибли.