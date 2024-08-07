Появились фото с места крушения частного самолёта омских туристов в Приморье

В ЕДДС Приморского края уточнили детали крушения частного легкомоторного самолёта, на борту которого находилась супружеская пара из Омска. Как заявили в управлении, подушное судно нашли в 2 км от населённого пункта Стеклянуха Шкотовского муниципального округа.

"Поступила информация об обнаружении места крушения самолета в 2 км от населенного пункта Стеклянуха Шкотовского муниципального округа. Пилот и пассажир погибли. Дальнейшая информация уточняется", — рассказали в ЕДДС.