Олимпиада в Париже
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
7 августа, 01:11

Появились фото с места крушения частного самолёта омских туристов в Приморье

Прокуратура проводит проверку по факту крушения самолёта в Приморском крае

Фото с места крушения самолёта в Приморье, в результате которого погибли супруги-путешественники из Омска. Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

Фото с места крушения самолёта в Приморье, в результате которого погибли супруги-путешественники из Омска. Обложка © Telegram / Дальневосточная транспортная прокуратура

В ЕДДС Приморского края уточнили детали крушения частного легкомоторного самолёта, на борту которого находилась супружеская пара из Омска. Как заявили в управлении, подушное судно нашли в 2 км от населённого пункта Стеклянуха Шкотовского муниципального округа.

"Поступила информация об обнаружении места крушения самолета в 2 км от населенного пункта Стеклянуха Шкотовского муниципального округа. Пилот и пассажир погибли. Дальнейшая информация уточняется", — рассказали в ЕДДС.

Дальневосточная транспортная прокуратура, в свою очередь, поделилась кадрами с места происшествия. На них видно разбросанные вещи туристов и куски воздушного судна в лесистой местности. По данному факту организована проверка.

В Якутии нашли обломки пропавшего вертолёта Robinson, пилот и пассажиры погибли
В Якутии нашли обломки пропавшего вертолёта Robinson, пилот и пассажиры погибли

Напомним, что о пропаже в Приморье легкомоторного самолёта стало известно 6 августа. На борту Bristell RGRA-5500G находились супруги из Омска. Сергей Фёдоров и Алёна Калагурова путешествовали по России на своём самолёте. Спустя сутки выяснилось, что воздушное судно потерпело крушение, супруги погибли.

Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
  • Приморский край
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров