Путин направил соболезнования Бразилии из-за жуткой авиакатастрофы с десятками жертв

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве в связи с крушением пассажирского самолёта в штате Сан-Паулу, унёсшей жизни более 60 человек. Сообщение главы государства опубликовали на сайте Кремля.

Он также попросил передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих родных и близких в данной авиакатастрофе.

Напомним, что в Бразилии упал пассажирский самолёт ATR 72-500 авиакомпании Voepass. Он выполнял регулярный внутренний рейс 2Z-2283 из Каскавела в Гуарульюс. Изначально сообщалось, что на борту было 62 человека, однако позднее выяснилось, что в самолёте было 57, а не 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Один мужчина выжил благодаря тому, что опоздал на рейс.