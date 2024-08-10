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Регион
10 августа, 08:35

Путин направил соболезнования Бразилии из-за жуткой авиакатастрофы с десятками жертв

Путин выразил соболезнования президенту Бразилии из-за крушения самолёта

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве в связи с крушением пассажирского самолёта в штате Сан-Паулу, унёсшей жизни более 60 человек. Сообщение главы государства опубликовали на сайте Кремля.

"Уважаемый господин Президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолёта в штате Сан-Паулу. Разделяем скорбь дружественного народа Бразилии", — написал Путин.

Жуткая авиакатастрофа с пассажирским самолётом в Бразилии попала на видео
Жуткая авиакатастрофа с пассажирским самолётом в Бразилии попала на видео

Он также попросил передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих родных и близких в данной авиакатастрофе.

Напомним, что в Бразилии упал пассажирский самолёт ATR 72-500 авиакомпании Voepass. Он выполнял регулярный внутренний рейс 2Z-2283 из Каскавела в Гуарульюс. Изначально сообщалось, что на борту было 62 человека, однако позднее выяснилось, что в самолёте было 57, а не 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Один мужчина выжил благодаря тому, что опоздал на рейс.

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Life.ru

Наталья Афонина
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