Путин направил соболезнования Бразилии из-за жуткой авиакатастрофы с десятками жертв
Путин выразил соболезнования президенту Бразилии из-за крушения самолёта
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Бразилии Луису Инасио Луле да Силве в связи с крушением пассажирского самолёта в штате Сан-Паулу, унёсшей жизни более 60 человек. Сообщение главы государства опубликовали на сайте Кремля.
"Уважаемый господин Президент, примите самые глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями крушения пассажирского самолёта в штате Сан-Паулу. Разделяем скорбь дружественного народа Бразилии", — написал Путин.
Он также попросил передать слова сочувствия и поддержки всем, кто потерял своих родных и близких в данной авиакатастрофе.
Напомним, что в Бразилии упал пассажирский самолёт ATR 72-500 авиакомпании Voepass. Он выполнял регулярный внутренний рейс 2Z-2283 из Каскавела в Гуарульюс. Изначально сообщалось, что на борту было 62 человека, однако позднее выяснилось, что в самолёте было 57, а не 58 пассажиров и четыре члена экипажа. Один мужчина выжил благодаря тому, что опоздал на рейс.
Life.ru