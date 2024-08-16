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16 августа, 01:05

Один из пилотов разбившегося в Иркутской области ТУ-22М3 скончался

Умер один из пилотов разбившегося в Иркутской области самолёта ТУ-22М3. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"Работы на месте крушения военного самолёта ТУ-22М3 продолжались всю ночь. К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России", — написал Кобзев в телеграм-канале, выразив искренние соболезнования его родным и близким.

Остальные лётчики госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Специалисты устанавливают точную причину крушения. Сейчас главной версией является техническая неисправность.

Первыми на помощь пилотам рухнувшего Ту-22М3 бросились местные жители
Первыми на помощь пилотам рухнувшего Ту-22М3 бросились местные жители

Напомним, бомбардировщик Ту-22М3 упал в районе села Михайловка Иркутской области 15 августа. На снятых очевидцами кадрах видно, что ракетоносец загорелся ещё в небе. Пилоты рухнувшего Ту-22М3 увели его от жилых домов, капитан воздушного судна катапультировался последним.

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Кадр видео SHOT

Артур Лапсаков
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