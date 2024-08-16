Один из пилотов разбившегося в Иркутской области ТУ-22М3 скончался

Умер один из пилотов разбившегося в Иркутской области самолёта ТУ-22М3. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

"Работы на месте крушения военного самолёта ТУ-22М3 продолжались всю ночь. К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России", — написал Кобзев в телеграм-канале, выразив искренние соболезнования его родным и близким.