Один из пилотов разбившегося в Иркутской области ТУ-22М3 скончался
Умер один из пилотов разбившегося в Иркутской области самолёта ТУ-22М3. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.
"Работы на месте крушения военного самолёта ТУ-22М3 продолжались всю ночь. К моему глубокому сожалению, одного из пилотов спасти не удалось. Такую информацию дают органы военного командования Минобороны России", — написал Кобзев в телеграм-канале, выразив искренние соболезнования его родным и близким.
Остальные лётчики госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Специалисты устанавливают точную причину крушения. Сейчас главной версией является техническая неисправность.
Напомним, бомбардировщик Ту-22М3 упал в районе села Михайловка Иркутской области 15 августа. На снятых очевидцами кадрах видно, что ракетоносец загорелся ещё в небе. Пилоты рухнувшего Ту-22М3 увели его от жилых домов, капитан воздушного судна катапультировался последним.
Кадр видео SHOT