Пилоты рухнувшего Ту-22М3 увели его от жилых домов, КВС катапультировался последним

Экипаж бомбардировщика Ту-22М3, который потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полёта, чудом увёл падающий самолёт от жилых домов и катапультировался. Об этом сообщает SHOT.

Самолёт летел с аэродрома Белая (около 20 км от Михайловки) и упал в районе 1777-го км трассы Р-255 Сибирь, примерно в километре от ближайшего частного дома. По данным телеграм-канала, командир воздушного судна катапультировался последним, он получил травмы. Всех четверых пилотов нашли. Один пострадал сильнее остальных — ушибы, переломы.