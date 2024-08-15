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15 августа, 15:16

Пилоты рухнувшего Ту-22М3 увели его от жилых домов, КВС катапультировался последним

Экипаж увёл Ту-22М3, который упал в Иркутской области, от жилых домов

Экипаж бомбардировщика Ту-22М3, который потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полёта, чудом увёл падающий самолёт от жилых домов и катапультировался. Об этом сообщает SHOT.

Место крушения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области. Видео © SHOT

Самолёт летел с аэродрома Белая (около 20 км от Михайловки) и упал в районе 1777-го км трассы Р-255 Сибирь, примерно в километре от ближайшего частного дома. По данным телеграм-канала, командир воздушного судна катапультировался последним, он получил травмы. Всех четверых пилотов нашли. Один пострадал сильнее остальных — ушибы, переломы.

На месте крушения возник пожар, его сейчас ликвидируют сотрудники МЧС.

Обложка ©

SHOT

Александра Вишнякова
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