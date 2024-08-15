Первыми на помощь пилотам рухнувшего Ту-22М3 бросились местные жители
Появилось видео спасения пилота Ту-22М3, рухнувшего в Иркутской области
Первыми на помощь к экипажу упавшего в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 бросились местные жители. Очевидцы, которые увидели падение самолёта и заметили катапультированных пилотов, поспешили им на выручку, пишет Mash, публикуя кадры с места.
Местные бросились на помощь к экипажу упавшего Ту-22М3. Видео © Mash
На кадры попал момент спасения первого из четырёх членов экипажа. Мужчине обрабатывают голову и спрашивают, где могут быть остальные.
Бомбардировщик потерпел крушение в Иркутской области. В Минобороны РФ уточнили, что Ту-22М3 упал при выполнении планового полёта. После падения произошёл мощный взрыв. При этом известно, что экипаж успел катапультироваться. Всех четырёх лётчиков нашли. Пилоты рухнувшего Ту-22М3 увели его от жилых домов, КВС катапультировался последним.