Первыми на помощь пилотам рухнувшего Ту-22М3 бросились местные жители

Первыми на помощь к экипажу упавшего в Иркутской области бомбардировщика Ту-22М3 бросились местные жители. Очевидцы, которые увидели падение самолёта и заметили катапультированных пилотов, поспешили им на выручку, пишет Mash, публикуя кадры с места.