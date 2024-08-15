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15 августа, 14:58

Минобороны раскрыло судьбу экипажа Ту-22М3, который рухнул в Иркутской области

Минобороны: Самолёт Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, экипаж жив

Минобороны РФ подтвердило, что бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полёта. По данным ведомства, экипаж катапультировался.

Видео падения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области. Видео © VK.com/Инцидент | Иркутск/ Татьяна Волынкина

"Экипаж катапультировался. Их жизни угрозы нет. Самолёт упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет", — заявили в МО РФ.

Причиной крушения могла стать техническая неисправность.

Обложка ©

Минобороны РФ/ТАСС

Александра Вишнякова
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