Минобороны раскрыло судьбу экипажа Ту-22М3, который рухнул в Иркутской области
Минобороны: Самолёт Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области, экипаж жив
Минобороны РФ подтвердило, что бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полёта. По данным ведомства, экипаж катапультировался.
Видео падения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области. Видео © VK.com/Инцидент | Иркутск/ Татьяна Волынкина
"Экипаж катапультировался. Их жизни угрозы нет. Самолёт упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет", — заявили в МО РФ.
Причиной крушения могла стать техническая неисправность.
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Минобороны РФ/ТАСС