Минобороны раскрыло судьбу экипажа Ту-22М3, который рухнул в Иркутской области

Минобороны РФ подтвердило, что бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение в Иркутской области при выполнении планового полёта. По данным ведомства, экипаж катапультировался.

"Экипаж катапультировался. Их жизни угрозы нет. Самолёт упал в безлюдной местности. На земле разрушений нет", — заявили в МО РФ.