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15 августа, 15:38

"Оглушило!" Life.ru публикует видео мощного взрыва после крушения Ту-22М3

Появилось видео взрыва после крушения Ту-22М3 в Иркутской области

Появились первые кадры после взрыва возле Михайловки в Иркутской области в результате крушения Ту-22М3. Видео публикует SHOT.

Момент после взрыва. Видео © SHOT

Два самолёта ВВС Франции потерпели крушение на северо-востоке страны
Два самолёта ВВС Франции потерпели крушение на северо-востоке страны

Как сообщал Life.ru, самолёт потерпел крушение в Иркутской области. По данным Минобороны РФ, бомбардировщик Ту-22М3 упал при выполнении планового полёта. В ведомстве отметили, что экипаж успел катапультироваться. Четырёх лётчиков нашли. Пилоты рухнувшего Ту-22М3 увели его от жилых домов, КВС катапультировался последним.

Обложка ©

SHOT

Александра Мышляева
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