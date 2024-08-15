"Оглушило!" Life.ru публикует видео мощного взрыва после крушения Ту-22М3
Появилось видео взрыва после крушения Ту-22М3 в Иркутской области
Появились первые кадры после взрыва возле Михайловки в Иркутской области в результате крушения Ту-22М3. Видео публикует SHOT.
Момент после взрыва. Видео © SHOT
Как сообщал Life.ru, самолёт потерпел крушение в Иркутской области. По данным Минобороны РФ, бомбардировщик Ту-22М3 упал при выполнении планового полёта. В ведомстве отметили, что экипаж успел катапультироваться. Четырёх лётчиков нашли. Пилоты рухнувшего Ту-22М3 увели его от жилых домов, КВС катапультировался последним.
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