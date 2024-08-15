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Регион
15 августа, 15:19
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В Иркутской области нашли четырёх лётчиков рухнувшего бомбардировщика Ту-22М3

Четыре пилота рухнувшего в Иркутской области самолёта успели катапультироваться. Их всех нашли, сообщил глава региона Игорь Кобзев.

Видео падения бомбардировщика Ту-22М3 в Иркутской области. Видео © VK.com/Инцидент | Иркутск/ Татьяна Волынкина

"Действительно, в 22:18 дежурному регионального отделения центра медицины катастроф поступила такая информация. Как сообщает Минобороны, самолёт — военный, ТУ-22М3. Он выполнял плановый полёт. 4 пилота катапультировались. Всех уже нашли", — написал он в телеграм-канале.

Глава региона дополнил, что к месту происшествия выдвинулись спецслужбы. По словам Кобзева, воздушное судно упало в безлюдной местности, на земле разрушений нет. По предварительным данным, самолёт рухнул из-за технической неисправности.

Пилоты рухнувшего Ту-22М3 увели его от жилых домов, КВС катапультировался последним
Пилоты рухнувшего Ту-22М3 увели его от жилых домов, КВС катапультировался последним

Напомним, сегодня, 15 августа, самолёт потерпел крушение в Иркутской области. По данным Минобороны РФ, бомбардировщик Ту-22М3 упал при выполнении планового полёта.

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Life.ru

Дарья Нарыкова
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