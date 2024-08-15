Воспламенение, падение и взрыв — появилось полное видео крушения Ту-22М3
Очевидец снял на видео крушение Ту-22М3 в Иркутской области
Весь процесс воспламенения бомбардировщика Ту-22М3 в воздухе, падение и последующий взрыв попали на видео. Кадры публикует SHOT.
Очевидец снял крушение Ту-22М3 в Иркутской области. Видео © SHOT
По предварительным данным, у воздушного судна загорелся один из двигателей.
Как сообщал Life.ru, бомбардировщик потерпел крушение в Иркутской области. По данным Минобороны РФ, Ту-22М3 упал при выполнении планового полёта. В ведомстве отметили, что экипаж успел катапультироваться. Четырёх лётчиков нашли. Пилоты рухнувшего Ту-22М3 увели его от жилых домов, КВС катапультировался последним.