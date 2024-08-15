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15 августа, 15:56
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Воспламенение, падение и взрыв — появилось полное видео крушения Ту-22М3

Очевидец снял на видео крушение Ту-22М3 в Иркутской области

Весь процесс воспламенения бомбардировщика Ту-22М3 в воздухе, падение и последующий взрыв попали на видео. Кадры публикует SHOT.

Очевидец снял крушение Ту-22М3 в Иркутской области. Видео © SHOT

По предварительным данным, у воздушного судна загорелся один из двигателей.

"Оглушило!" Life.ru публикует видео мощного взрыва после крушения Ту-22М3
"Оглушило!" Life.ru публикует видео мощного взрыва после крушения Ту-22М3

Как сообщал Life.ru, бомбардировщик потерпел крушение в Иркутской области. По данным Минобороны РФ, Ту-22М3 упал при выполнении планового полёта. В ведомстве отметили, что экипаж успел катапультироваться. Четырёх лётчиков нашли. Пилоты рухнувшего Ту-22М3 увели его от жилых домов, КВС катапультировался последним.

Обложка ©

SHOT

Николь Вербер
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