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16 августа, 15:00

Тест по СССР: Угадайте 6 мультфильмов по песне — а вы эксперт в анимации?

Думаете, знаете классику анимационного кино наизусть — от "Голубого вагона" до "Чунга-Чанги"? Давайте посмотрим, сможете ли вы сопоставить эти незабываемые мелодии с советскими мультфильмами.

Анимационные советские фильмы подарили нам некоторые из самых западающих в душу сокровищ — мелодии, которые застревают в голове на несколько дней, тексты, заставляющие улыбаться, и голоса, что мгновенно возвращают в детство. С таким количеством культовых песен можно ли вспомнить, где играла каждая из них? В этом тесте мы проверим вашу музыкальную память!

Некоторые мультфильмы времён СССР запомнились добрыми, ностальгическими мелодиями, другие — обаятельными и верными персонажами. Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой вы пёс из советской анимации — ни один из возможных результатов вас не разочарует. А для любителей гадать и ломать голову у нас также есть кое-что интересное: мы закрыли лица 7 героям из фильмов Гайдая, только 4% их опознают.

От Хрущёва до Миронова: 6 советских знаменитостей, ставших прототипами героев мультфильмов
От Хрущёва до Миронова: 6 советских знаменитостей, ставших прототипами героев мультфильмов
Обложка ©

Коллаж © Life.ru. Кадры из мультфильмов "Приключения капитана Врунгеля", "Фунтик и сыщики", "Паровозик из Ромашково" / Kinopoisk

Александра Иванова
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