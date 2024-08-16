Тест по СССР: Угадайте 6 мультфильмов по песне — а вы эксперт в анимации?

Анимационные советские фильмы подарили нам некоторые из самых западающих в душу сокровищ — мелодии, которые застревают в голове на несколько дней, тексты, заставляющие улыбаться, и голоса, что мгновенно возвращают в детство. С таким количеством культовых песен можно ли вспомнить, где играла каждая из них? В этом тесте мы проверим вашу музыкальную память!

Некоторые мультфильмы времён СССР запомнились добрыми, ностальгическими мелодиями, другие — обаятельными и верными персонажами. Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой вы пёс из советской анимации — ни один из возможных результатов вас не разочарует. А для любителей гадать и ломать голову у нас также есть кое-что интересное: мы закрыли лица 7 героям из фильмов Гайдая, только 4% их опознают.