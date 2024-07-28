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28 июля, 10:00

Тест: Ответьте на 5 вопросов и узнайте, какой вы пёс

Советские мультфильмы подарили нам множество очаровательных пушистиков, и собаки не стали исключением. Эти четвероногие отличаются своим характером, необычными поступками и особенным шармом. Погрузитесь в мир детства и узнайте, кем бы вы были в ушастом мире анимации!

Собаки в советских мультфильмах стали настоящими символами доброты, смелости и преданности и завоевали сердца зрителей всех возрастов. Несмотря на то что этих героев объединяют качества, присущие верным любимцам, история каждого наполнена особыми приключениями и юмором. Неважно, кошатник вы или собачник, каждый сможет оценить обаяние этих любимцев. Давайте скорее углубимся в личности некоторых из самых запоминающихся собак из мультфильмов СССР и определим, кем из них вы могли бы стать!

Каждый из этих псов обладает своим уникальным характером, но, несмотря на различия, их объединяют преданность и умение дружить. Этим чертам зрителей всех возрастов учат многие герои советских мультфильмов — от красочных мюзиклов до глубоких сказок. Вы прекрасно знаете любимых мультперсонажей, а сможете угадать их по необычному описанию? Пройдите кроссворд по анимационным героям из СССР и проверьте свои догадки!

Тест: Продолжи знаменитые цитаты из "Бригады" — если не шланг, наберёшь 5/5
Тест: Продолжи знаменитые цитаты из "Бригады" — если не шланг, наберёшь 5/5
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"Пёс в сапогах" (1981), режиссёр Ефим Гамбург, сценаристы Владимир Валуцкий, Александр Дюма отец, "Котёнок по имени Гав" (сериал 1976–1982), режиссёры Лев Атаманов и др., сценарист Григорий Остер / Kinopoisk © souzmult © Freepik

Александра Иванова
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