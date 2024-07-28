Невезучий блондин и горячая бразильянка: Как Пьер Ришар развёлся после 20 лет брака ради топ-модели Life.ru рассказывает красивую историю любви главного комедийного актёра Франции и любимца российского зрителя Пьера Ришара. 28 июля, 06:25 Пьер Ришар в роли Франсуа Перена. Обложка © "Невезучие" (1981), режиссёр Франсис Вебер, сценарист Франсис Вебер / Kinopoisk

Культовый французский комик Пьер Ришар в свои 89 лет ведёт активный образ жизни. Он всё так же снимается в кино и пишет сценарии. В 2023 году на мировые экраны вышел фильм "Жанна Дюбарри" с его участием. В свободное время Ришар нянчится с внуками и никуда не отходит от своей красавицы-жены Сейлы Ласерды, которая моложе его на 30 лет.

История любви как в кино

Со своей второй супругой Сейлой Ласердой из Бразилии Пьер Ришар познакомился, когда был в гостях у давней подруги, актрисы Милен Демонжо. Комик с первого взгляда влюбился в яркую топ-модель. А вот девушка не сразу ответила взаимностью. Интересно, что она вообще понятия не имела, насколько известен мужчина, положивший на неё глаз. Ведь в Бразилии не популярно французское кино.

Пьер Ришар и Сейла Ласерда. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / ceylalacerda

Более того, им мешал языковой барьер. Пьер не владел португальским, поэтому объяснялся с ней на ломаном английском, который Ласерда знала в совершенстве. А ещё длинноногую модель смущал его низкий рост. Несмотря на это, мужчина добился расположения бразильянки. Они начали встречаться, а затем и жить вместе.

"Моя бразильянка (так я любовно называю нынешнюю супругу) сначала поразила моё сердце, потом пленила душу, а уже затем покорила мой разум, — говорил в интервью WomanHit Ришар о своей супруге. — Это человек, который остро переживает за меня. Ей небезразлично, что происходит со мной и вокруг моей персоны. Наверное, этим она захватила меня абсолютно".

В июле этого года Ришара навестила российская телеведущая Анфиса Чехова, которая отдыхает во Франции. Россиянке посчастливилось пообедать с культовым актёром и его супругой.

Анфиса Чехова и Пьер Ришар. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / achekhova

"Ему 89 лет, но я в жизни не дала бы ему столько! Интеллигентный, скромный, харизматичный и с очень добрыми глазами", — так описывает Анфиса Пьера.

А вот что Чехова говорит о его супруге: "В неё я просто влюбилась. Зовут её Сейла Ласерда, она из Бразилии, но, беседуя с ней, я заметила, что у нас почти нет разницы в менталитете. Мне было так легко с ней общаться, она понимала все русские шутки, как будто я общаюсь со своей давней подругой".

Сейла Ласерда и Анфиса Чехова. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / achekhova

Но больше всего телеведущую восхитили их отношения: "Когда они передвигаются, то всё время держатся за руки. И во время нашего обеда Пьер смотрел на неё такими влюблёнными глазами, как будто она греческая богиня! В тот момент я подумала, что если и выходить замуж, то только за мужчину, который даже через четверть века будет смотреть на меня так!"

Другие женщины Пьера Ришара

Тепло Ришар отзывается и о своей первой жене Даниэль Миназзоли. В 1960-м он женился на стройной и красивой балерине парижской "Гранд-оперы". Вскоре у них родился первый сын Оливье Дефей, а через три года и второй — Кристоф Дефей. Оба мальчика стали профессиональными музыкантами.

Миназзоли снялась в нескольких фильмах мужа, но карьеру балерины забросила, посвятив свою жизнь воспитанию детей. Спустя 20 лет брака пара приняла решение развестись.

"Мы расстались, но без скандалов. И этот развод обсуждать я не хочу. Были журналисты, которые пытались из меня вытянуть негативные слова в адрес моей бывшей жены. Но это бред. Если мы поженились, произвели на свет двоих сыновей, следовательно, мы друг друга устраивали. Бывает, люди расходятся, и что с того?! Это не значит, что она мерзавка или я негодяй. Просто жизнь так сложилась", — сетовал Пьер.

Пьер Ришар. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pierrerichardofficiel

Но французская пресса уверена, что Даниэль Миназзоли не смогла смириться и принять похождения любвеобильного актёра.

После развода у Пьера были отношения с актрисой Мюриэль Дюбрюль. Затем он крутил роман с марокканкой Айшей, которая оказалась моложе артиста на 34 года. Некоторые приписывали ему даже браки с этими дамами, однако официально комик с ними никогда не расписывался. Истинное счастье Ришар обрёл лишь со жгучей бразильской моделью — вместе они живут душа в душу уже почти 30 лет.

Авторы Кира Громова