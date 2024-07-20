Кроссворд по СССР: нужно быть Шерлоком, чтобы отгадать 7/7 мультперсонажей

Мультперсонажи СССР занимают почётное место в мире анимационных героев, они являются культурными иконами, воплощающими вечные ценности, юмор и мудрость. Все мы прекрасно знаем их имена, но иногда не задумываемся об определённых причудах и особенностях любимых советских персонажей. В этой викторине мы взяли некоторых из самых известных героев и придали им забавную окраску. Сможете угадать, о ком идёт речь? Насладитесь этим весёлым и ностальгическим путешествием и посмотрите, сколько описаний вы сможете расшифровать.