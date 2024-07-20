День явления Казанской иконы Божией Матери: что категорически нельзя делать 21 июля 21 июля православные верующие отмечают День явления Казанской иконы Божией Матери — один из самых почитаемых церковных праздников. Life.ru проводит ликбез, что можно и что нельзя делать в этот святой день, чтобы соблюсти все традиции и привлечь благодать в свою жизнь. 20 июля, 10:00 День Казанской Божией Матери 21 июля 2024 года: как молиться и что делать нельзя. ТАСС / Александр Артеменков

Каждый год 21 июля православные верующие отмечают важный праздник — День явления Казанской иконы Божией Матери. Этот день имеет особое значение для многих, так как с ним связано множество традиций и примет. Но давайте не путать его с Днём Казанской Божией Матери. Один православный праздник отмечается в середине лета, а второй — осенью. Давайте разберёмся, что можно и что нельзя делать 21 июля, в этот светлый праздник, а также какие в этот день есть приметы.

День явления Казанской иконы Божией Матери: История и значение праздника

День явления Казанской иконы Божией Матери 21 июля: что можно и нельзя делать. Фото © Azbyka

Явление Казанской иконы Божией Матери произошло в 1579 году в Казани. По преданию, икона была обретена после пожара, который уничтожил часть города. Маленькая девочка Матрона увидела во сне Богородицу, указавшую ей место, где была спрятана икона. Найденная, она сразу же прославилась многочисленными чудесами, исцелениями и спасениями. С тех пор Казанская икона Божией Матери считается одной из самых почитаемых в России.

Что можно делать 21 июля в день Казанской иконы Божией Матери

Как правильно провести День явления Казанской иконы 21 июля 2024 года. Фото © ТАСС / Игорь Кубединов

В этот день важно не только посетить храм, но и следовать определённым традициям. Давайте разбираться, что можно и нужно делать в этот святой день.

Посещение храма. В этот день верующие идут в церковь, чтобы помолиться перед иконой Казанской Божией Матери, поставить свечи и попросить о помощи и заступничестве. Важно помнить, что молитва должна быть искренней и идти от сердца. Молитва дома. Если нет возможности посетить храм, можно помолиться дома. Зажгите свечу перед иконой, прочитайте молитву и попросите о том, что вас волнует. Главное — искренность и вера. Помощь нуждающимся. День явления Казанской иконы Божией Матери — это время для добрых дел. Помогите ближним, поддержите тех, кто в этом нуждается. Добрые дела и помощь другим — это тоже форма молитвы. Праздничный обед. Соберите семью за праздничным столом. Приготовьте традиционные блюда и поделитесь историей и значением этого дня с детьми и близкими. Это укрепит семейные узы и передаст важные традиции следующему поколению. Приглашение гостей. Праздник Казанской иконы Божией Матери, 21 июля, — отличный повод собрать за столом друзей и родных. Тёплая, непринуждённая атмосфера, общение и совместное принятие пищи помогут наполнить дом радостью и добрым настроением. Так вы сможете поделиться с близкими позитивной энергией этого дня. Заключение браков. Считается, что день явления Казанской иконы Божией Матери, 21 июля, — один из самых удачных для заключения браков и венчания. В старину молодожёны старались приурочить свадьбу именно к этому празднику, чтобы семейная жизнь была счастливой и безоблачной.

Что нельзя делать в День Казанской иконы Божией Матери

Что нельзя делать 21 июля в День Казанской иконы. Фото © Freepik / prostooleh

Конечно, в этот праздник также есть и список запретов, которые тоже необходимо соблюдать, чтобы день прошёл хорошо: Тяжёлая физическая работа. Хотя этот праздник не входит в число двунадесятых церковных праздников, верующие стараются не заниматься тяжёлым физическим трудом. Считается, что такая работа не принесёт результатов и может даже навредить. Лучше посвятить этот день отдыху и духовным практикам. Ссоры и негативные эмоции. В день Казанской Божией Матери не стоит ругаться, грустить или жалеть о прошлом. Постарайтесь избежать конфликтов и держите позитивный настрой. Этот день лучше провести в гармонии и спокойствии, чтобы наполниться светом и добротой. Стирать и убираться. Хотя запрета на работу нет, рекомендуется не затевать большую уборку и не стирать. Это время лучше посвятить семье и молитве, а бытовые дела отложить на другой день.

Приметы на погоду 21 июля

Традиции и обычаи праздника Казанской иконы Божией Матери 21 июля. Фото © Freepik / wirestock

Народные приметы, связанные с этим днём, помогают предсказать погоду на ближайшие месяцы: Утренний туман — к тёплой погоде.

— к тёплой погоде. Дождь — следующий год будет урожайным.

— следующий год будет урожайным. Яркое солнце — зима будет солнечной.

— зима будет солнечной. Сухая погода — плохая примета, предсказывающая трудный год и скудный урожай.

День явления Казанской иконы Божией Матери — это важный и светлый праздник для каждого православного верующего. В этот день важно помнить о духовных ценностях, традициях и уважении к ближним. Следуя простым правилам, можно сделать этот день особенным и наполненным светом и добром. Пусть Казанская Божия Матерь оберегает вас и ваших близких!

Авторы Сергей Трофимов