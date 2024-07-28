Брекеты, ботокс и домашние пломбы: какая опасная для здоровья дрянь продаётся на маркетплейсах

Маркетплейсы стали неотъемлемой частью нашей жизни, предлагая удобство покупок и огромный ассортимент товаров. Но среди этого изобилия скрываются опасные позиции, которые могут серьёзно навредить вашему здоровью. Рассмотрим несколько таких примеров.

Брекеты за копейки

Опасные товары с маркетплейсов: что нельзя покупать. Фото © Freepik / ArtPhoto_studio

Представьте себе ортодонта, который радостно устанавливает своим пациентам брекеты, купленные на маркетплейсе за 900 рублей. Вы тоже не можете? Правильно, потому что ни один уважающий себя специалист не станет использовать такие дешёвые и сомнительные изделия. Брекеты — это сложная система, требующая профессиональной установки и регулярного контроля. Покупка таких брекетов и самостоятельная установка гарантируют вам неправильный прикус, повреждение зубов и дёсен, а также инфекционные заболевания. Берегите себя и доверьтесь профессионалам.

Филлеры для увеличения губ и пластики лица

Домашние филлеры и ещё 5 товаров с маркетплейсов, которые вредят здоровью. Фото © Freepik

Идея о том, что можно "наколоть" себе губы и скулы в домашних условиях, используя филлеры с маркетплейса, звучит привлекательно... до первых серьёзных проблем. Стерильные условия? Забудьте. Профессиональный подход? Нет, не слышали. Инфекции, некроз тканей и необратимые изменения внешности — вот что вас ждёт при самостоятельном использовании этих филлеров. Красота требует жертв, но не таких же радикальных!

Временная пломба

Как маркетплейсы продают опасные товары. Фото © Freepik / senivpetro

Временные пломбы, которые размягчаются в горячей воде и принимают любую форму, кажутся удобным решением, но они могут серьёзно повредить зубы. Такие пломбы в силах вызвать инфекции и воспаления дёсен, а также привести к потере зубов. Забываем о самодельных пломбах и идём к стоматологу — только так можно избежать неприятных сюрпризов.

Скалеры для зубов

Покупка на маркетплейсе: избегайте этих товаров. Фото © Freepik

Скалеры — это специальные инструменты, которые стоматологи используют для удаления зубного налёта и камня. В руках профессионального гигиениста они превращаются в мощное средство для поддержания здоровья полости рта. Но купленные на маркетплейсе и использованные без должной подготовки эти инструменты становятся настоящим оружием против ваших зубов и дёсен. Неправильное использование скалеров может повредить эмаль, вызвать воспаление и кровотечение, а в худшем случае — привести к потере зубов. Доверяйте их только профессионалам, чтобы избежать неприятных последствий.

БАДы

Здоровье в опасности: вредные покупки на маркетплейсах. Фото © Freepik / jcomp

Биологически активные добавки (БАДы), продающиеся на маркетплейсах, могут оказаться настоящей бомбой замедленного действия. Неконтролируемое употребление таких добавок грозит аллергическими реакциями, интоксикацией и другими серьёзными последствиями для здоровья. Зачем рисковать, если можно просто проконсультироваться с врачом и получить безопасные рекомендации?

Контактные линзы

Что ни в коем случае нельзя покупать на маркетплейсах? Фото © Freepik / rawpixel.com

Покупка контактных линз без рецепта — это прямой путь к серьёзным проблемам со зрением. Неправильно подобранные они могут вызвать раздражение, инфекции, сухость глаз и даже потерю зрения. Контактные линзы должны подбираться исключительно офтальмологом, который учтёт все особенности ваших глаз и предложит нужный тип линз. Приобретение их на маркетплейсах может обернуться катастрофой. Помните, что зрение — это не то, на чём стоит экономить.