Перечислены лучшие способы избавиться от пигментных пятен в разные времена года

От пигментных пятен лучше избавляться осенью и зимой. В тёплый период года это сделать сложнее из-за того, что много солнца, рассказала порталу "Страсти" врач дерматолог-косметолог Анжелика Ужва.

По её словам, если выйти на свет сразу после процедуры, тут же начнёт вырабатываться меланин, влияющий на появление веснушек, солнечного лентиго и мелазмы. Всё это может проявляться не только из-за ультрафиолета. Виной могут стать травмы кожи, хронические заболевания, сбой гормональной системы, употребление некоторых лекарств или же плохо подобранная уходовая косметика.

"Тем не менее избавляться от пигментных пятен можно и летом, как например, это делают жители Калифорнии и Бразилии, где солнечно круглый год. Важнее — перед процедурой проверить уровень ферритина в крови. Если он слишком низкий, то удаление пигментации даст кратковременный результат. Пятна снова появятся через пару недель после любой из процедур. Так что, прежде чем приступать к наведению красоты, стоит сдать анализы", — рассказала Ужва.

По её словам, пигментные пятна можно удалять с помощью пилинга, инъекций либо прибегая к аппаратным процедурам. Так, например, химические пилинги воздействуют неглубоко, но помогают воздействовать на клетки, запуская процесс регенерации. Минус такого метода — ряд составов можно использовать только осенью и зимой.

Инъекционные методы — это мезотерапия, биоревитализация и биорепарация. Первые два способа предполагают использование гиалуроновой кислоты с витамином C, хорошо отбеливающим кожу, увлажняющим, подтягивающим её. Но эти процедуры нужно проходить курсом, ведь они имеют накопительный эффект.

Биорепарация предполагает использование омолаживающего коктейля с пептидами и прочими активными веществами. Они нужны, чтобы разрушать меланин и замедлять его работу. Эффект от подобных инъекций зависит от квалификации косметолога. Его задача — понять, на какую глубину вводится коктейль. Аппаратные методики подразумевают фототерапию, лазерные шлифовку и пилинг. Фототерапия разрушает клетки с меланином, убивая веснушки и возрастные пигментные пятна. Лазерной шлифовкой убираются только клетки с меланином. Лазерный пилинг имеет комплексное воздействие, удаляя ороговевшие частицы кожи, сглаживая морщины и рубцы от постакне.