Прыщи не страшны: Названы 7 недорогих аптечных средств, которые избавят от проблем с кожей Косметолог Сорокина: От проблем с кожей избавят активированный уголь и витамины 3 июля, 06:10 Косметолог Виктория Сорокина назвала 7 недорогих аптечных средств, которые избавят от проблем с кожей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Fizkes

Даже недорогие средства из аптеки способны обеспечить профессиональный уход за кожей лица и тела на дому. Наиболее подходящую методику с учётом индивидуальных особенностей, конечно, назначит лечащий врач. Однако кандидат медицинских наук, врач – косметолог-дерматолог Виктория Сорокина назвала в беседе с Life.ru семь эффективных препаратов, которые избавят от проблем.

В первую очередь эксперт обратила внимание на азелаиновую кислоту — вещество, которое в норме образуется естественным путём в здоровой коже. Оно восстанавливает кислотность кожи, нормализуя её водородный показатель рН.

Также кислота снижает ороговение кожи и воспаление, регулирует процесс деления клеток и минимизирует риски поствоспалительной гиперпигментации (ПВГ) — потемнения кожи, происходящего после высыпания или травмы. По словам специалиста, азелаиновая кислота применяется в лечении акне в виде крема или геля.

Если вы думаете, что активированный уголь используется только для лечения расстройств пищеварения и отравлений, то ошибаетесь. Применение масок с его добавлением при акне поможет устранить избыточную жирность кожи и очистить поры от токсинов. Также активированный уголь можно использовать для ухода за волосами, в результате они надолго сохраняют свежесть, медленнее жирнятся и становятся блестящими.

Препараты для улучшения кишечной микрофлоры — пробиотики и пребиотики — не только улучшают микробиоту желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) и помогают перевариванию пищи, но и оказывают положительное влияние на состояние кожи.

При сухости кожи поможет приём пробиотиков, содержащих [бактерии] Lactobacillus Ramnosus, которые улучшают выработку молочной кислоты и помогают поддержать оптимальный рН кожи. Виктория Сорокина Кандидат медицинских наук, врач – косметолог-дерматолог центра красоты и здоровья Beauty Breeze

Сорокина призвала не забывать и про фотозащитные средства. Они не только спасают от ожогов, но и обладают рядом других положительных эффектов, подчеркнула врач.

Решить проблемы с кожей помогут и некоторые витамины. Так, препараты группы D защищают от ультрафиолета, препятствуют образованию свободных радикалов, тем самым предотвращая потерю упругости, покраснение, а также появление морщин и пигментных пятен.

В то же время витамин С является одним из главных антиоксидантов, который укрепляет сосудистую стенку, снижает её проницаемость и борется с воспалениями. Приём таких витаминов — хорошая профилактика старения кожи.

Кроме того, цинк — незаменимый микроэлемент, который может влиять на всех этапах развития акне. Он оказывает антиоксидантное действие, так как снижает повреждение клеток кожи ультрафиолетом и повышает их устойчивость к окислительному повреждению. Также цинк обладает регенерирующими свойствами и способствует быстрому заживлению ранок. Ещё одним эффективным средством будут препараты с витамином А, или ретинолом.

"Регулярное применение средств с ретинолом способствует обновлению, омоложению кожи, устранению гиперпигментации и акне. Для приёма внутрь стоит отдать предпочтение ретинилпальмитату, он самый безопасный, так как реже всего вызывает побочные реакции", — добавила собеседница Life.ru.

При проблемах с кожей помочь себе получится и без инвазивной косметологии. Ранее Life.ru писал, чем полезен ресвератрол.

Авторы Андрей Горяничев