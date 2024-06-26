Косметолог дала 5 "жаропонижающих" советов для ухода за кожей в летний зной Эксперт Воробьёва: В жару крайне важен баланс очищения и восстановления кожи 26 июня, 05:00 В жару нагрузка на нашу кожу возрастает, предупреждают косметологи. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BLACKDAY

В жару наша кожа нуждается в гораздо большем внимании, ведь нагрузка, связанная с её защитной функцией, возрастает. Как пережить знойное лето с наименьшими потерями, читателям Life.ru рассказала Ирина Воробьёва, врач – дерматолог-косметолог, руководитель клиники Beauty+, основатель Health and beauty by DR. VOROBEVA IRINA.

В жару крайне важен баланс очищения и восстановления поверхностного слоя кожи. Для этого рекомендую проводить ежедневный этап очищения: утром и вечером используйте средства для очищения с физиологическим pH. Орошайте кожу в течение дня термальной водой или средствами, которые содержат минералы, особенно ценно содержание меди: она снижает выработку кожного себума и кремния, укрепляет и восстанавливает кожу. Косметолог Ирина Воробьёва

Пережить жаркий период помогут пять советов от нашего эксперта.

Совет 1. Проводите тонизацию кожи. Выбирайте средства со слабокислым pH — это поможет нормализовать микрофлору на поверхности кожи и спастись от высыпаний. Охлаждающий эффект в жару даст тоник с ментолом в составе.

"Качественный состав тоника способен сбалансировать pH кожи, приближая его или к физиологическому значению pH 5,5, или смещая в слабокислый pH 4. В первом случае — предотвратим ощущение стянутости после очищения, во втором — воспаления и образование чёрных точек. Помимо того, чтобы формула тоника была ещё более рабочей, в неё добавляют полезные ингредиенты, такие как экстракт гамамелиса и виноградной косточки, пантенол (витамин B5), спирулину, комплекс кислот. Такие компоненты помогут бережно отшелушить кожу, увлажнить кожные покровы и повысить местный иммунитет. А вот сульфаты, красители, парабены, отдушки, минеральные масла, формальдегид и его производные в составе тоника, наоборот, следует исключить из состава, чтобы избежать токсичного воздействия на кожу", — объясняет собеседница Life.ru.

Совет 2. Используйте крем с SPF фактором в утреннем уходе как завершающий этап ежедневной рутины не только для зоны лица. Не стоит забывать о губах, зоне ушей, шеи, декольте. Головные уборы и солнцезащитные очки будут служить дополнительным фактором.

Чтобы получить максимальную защиту от солнцезащитного крема летом, рекомендую SPF кремы с фактором защиты от 30 до 50 в зависимости от климатического пояса. Стремиться использовать средства защиты выше 50 не стоит, так как нет ни одного средства в мире с доказанной эффективностью защиты выше 98% блокировки солнечных лучей (это SPF 50). Вопрос регулярности обновления SPF на коже — это важно. Ирина Воробьёва

Любое средство с SPF требует регулярного обновления в течение дня, чаще всего эта цифра равна 20–120 минутам, зависит от состава крема. Особенно это важно для отдыха на природе или во время спортивных занятий на открытом солнце.

Также не стоит забывать о том, что очистить SPF возможно любым липофильным составом, затем не забываем использовать очищающее средство — эта комбинация называется "двойное очищение", данные этапы способствуют профилактике забивания пор.

Совет 3. В жаркий сезон самое время подключить увлажняющие маски для лица с эффектом "холодка", именно ментол в составе придаёт ощущение свежести и прохлады, облегчает состояние после солнечных ожогов.

Совет 4. Следите за гидратацией. Питьевая вода должна быть комнатной температуры. Чтобы не забывать пить воду, не проходите мимо кулера и любой питьевой станции или, как вариант, носите воду с собой в бутылке. Также полезная привычка — обогащать воду минералами. Они есть в продаже в виде капель. Также, как вариант, можно дегазировать минеральную воду и потреблять в комфортном режиме. Вода, обогащённая минералами, поможет избежать отёков.

Совет 5. Принимайте с утра и на ночь контрастный душ — это процедура гидротерапии, при которой чередуются горячая и холодная вода комфортной температуры. Данный метод не только хорошо освежает и бодрит, но и положительно влияет на работу сосудистого русла.

"Контрастный душ запускает различные положительные процессы для организма в целом. Краткосрочная комфортная смена температур укрепляет кровеносную систему и иммунитет. Дополнительные ощущения свежести кожи после душа можно получить, пройдясь по лицу и телу мистом с мелкодисперсным распылением, который может содержать увлажняющие ингредиенты и минералы, он поможет сохранить более продолжительный эффект увлажнения и свежести "без следов", — добавила косметолог.

А ранее Life.ru рассказывал, что повышение продукции кожного сала приводит к появлению жирного блеска на коже. Причиной этого процесса может быть изменение гормонального фона, генетическая предрасположенность или образ жизни с неправильным уходом за кожей.

Авторы Андрей Горяничев