Россиянкам рассказали, как оставаться молодыми без инъекций красоты

Правильное питание и здоровый образ жизни способны сохранить кожу молодой и красивой без косметологических процедур. Об этом рассказала врач эндокринолог-диетолог и эксперт компании Biogena Мария Скибицкая и напомнила о необходимости защищать кожу от различных внешних воздействий.

"Соблюдение здорового образа жизни, правильное питание и добавление в свой рацион определённых компонентов, которые помогут клеткам кожи восстановиться, защитить их изнутри и таким образом сохранить природную красоту и молодость кожи, — важная составляющая ухода за кожей", — цитирует эксперта "Газета.Ru".

Врач рассказала, что к полезным для кожи компонентам относится ресвератрол. Это мощный антиоксидант, который защищает клетки от разрушения при воздействии ультрафиолетовых лучей. По словам эксперта, это важно, поскольку воздействие УФ запускает процессы раннего старения кожи.