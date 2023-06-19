3 секрета японок, которые помогут продлить молодость и нам
Все мы хотим сохранить свою молодость и красоту на долгие годы, но получается это далеко не у всех. Собрали три совета от главных красавиц, которые, кажется, победили старость.
Японки славятся своей красотой, молодостью и гладкой кожей. Обложка © Shutterstock
Японки славятся своей красотой, молодостью и гладкой кожей. Они знают, как правильно ухаживать за собой и сохранять свою молодость на протяжении многих лет. Расскажем о трёх главных секретах, которые помогут продлить молодость и нам.
Многоступенчатый уход
Секреты японок: что можно позаимствовать для сохранения красоты и здоровья. Фото © Freepik
Многоступенчатый уход — это система ухода за кожей, которая состоит из нескольких этапов. Японки, а сейчас и красавицы по всему миру, уделяют большое внимание уходу за кожей, и многоступенчатый уход является неотъемлемой частью их "ритуалов красоты".
Первый этап — это очищение кожи. Японки используют мягкие очищающие средства, которые не только удаляют макияж и загрязнения, но и делают кожу мягкой и гладкой.
Второй этап — это тонизирование. Тоники помогают увлажнить кожу и подготовить её к дальнейшему уходу.
Третий этап — это сыворотки и эссенция. Красавицы из Японии используют сыворотки и эссенцию для более глубокого увлажнения кожи и борьбы с морщинами.
Четвёртый этап — это увлажнение. Увлажняющие кремы и лосьоны используют, чтобы сохранить уровень влаги в коже.
Санскрин круглый год
Японские техники ухода за кожей, которые помогут вам выглядеть моложе. Фото © Freepik
Солнечные лучи невероятно вредны для кожи, так что именно крем с защитой от УФ-лучей — чуть ли не главный секрет вечной молодости японок. Они используют санскрин круглый год, даже в пасмурную погоду или зимой, когда солнце не так ярко светит. Санскрин помогает защитить кожу от негативного воздействия УФ-лучей, которые вызывают морщины, пигментные пятна и даже рак кожи. Японки выбирают средство с высоким уровнем защиты и ингредиентами, которые увлажняют кожу и предотвращают появление морщин.
Здоровое питание
3 секрета японок, которые помогут вам сохранить молодость и красоту. Фото © Freepik
Питание играет важную роль в уходе за кожей и сохранении молодости. Японки употребляют много зелёных овощей, фруктов, рыбы и морепродуктов. Они также избегают пищи, которая может навредить коже, такой как жареная и жирная, сладости и алкоголь. Зелёные овощи и фрукты содержат много витаминов и антиоксидантов, которые помогают бороться с морщинами и сохранять кожу здоровой. Рыба и морепродукты содержат много омега-3 жирных кислот, которые также помогают сохранить кожу здоровой и упругой.
Таким образом, многоступенчатый уход, санскрин круглый год и здоровое питание — это три главных секрета японок, которые помогают им сохранять молодость и красоту на протяжении многих лет. Теперь их знаете и вы. Используйте, и вы тоже сможете продлить свою молодость и сохранить красоту на долгие годы.