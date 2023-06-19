3 секрета японок, которые помогут продлить молодость и нам

Японки славятся своей красотой, молодостью и гладкой кожей. Они знают, как правильно ухаживать за собой и сохранять свою молодость на протяжении многих лет. Расскажем о трёх главных секретах, которые помогут продлить молодость и нам.

Многоступенчатый уход

Секреты японок: что можно позаимствовать для сохранения красоты и здоровья. Фото © Freepik

Многоступенчатый уход — это система ухода за кожей, которая состоит из нескольких этапов. Японки, а сейчас и красавицы по всему миру, уделяют большое внимание уходу за кожей, и многоступенчатый уход является неотъемлемой частью их "ритуалов красоты".

Первый этап — это очищение кожи. Японки используют мягкие очищающие средства, которые не только удаляют макияж и загрязнения, но и делают кожу мягкой и гладкой.

Второй этап — это тонизирование. Тоники помогают увлажнить кожу и подготовить её к дальнейшему уходу.

Третий этап — это сыворотки и эссенция. Красавицы из Японии используют сыворотки и эссенцию для более глубокого увлажнения кожи и борьбы с морщинами.

Четвёртый этап — это увлажнение. Увлажняющие кремы и лосьоны используют, чтобы сохранить уровень влаги в коже.